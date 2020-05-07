جمعية تنمية المجتمع تواصل دعم أبناء برديس في رمضان

تواصل جمعية تنمية المجتمع بمنشأة برديس المشهرة برقم 860 لسنة 2007 بمحافظة سوهاج برئاسة شعبان نصر الدين رضوان دورها الخدمي وحملاتها الكثيفة لخدمة مواطني مركز البلينا قرية برديس.
وقامت الجمعة بتوزيع شنطة رمضان على كل من العمالة غير المنتظمة والأرامل والفئات الأكثر احتياجا.
ويأتي ذلك ضمن نشاطاتها الكثيرة فى خدمة المجتمع والتي من أبرزها روضة تحفيظ القرآن الكريم والحج والعمرة ونشاط ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من النشاطات المتعددة.
والجدير بالذكر أن جمعية تنمية المجتمع تقوم بتقديم المساعدة والدعم لجميع فئات المجتمع في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.
ويشار إلى أن جمعية تنمية المجتمع من الجمعيات التى تستهدف رفع الحالة المعيشية لدى المواطن البسيط فهى تستقبل التبرعات وتقوم بتوزيعها للفئات الأكثر احتياجًا عن طريق مجموعة من الأعضاء المتخصصين فى هذه الأمور وعن طريق عمل أبحاث عن أبرز الحالات التى تحتاج إلى المساعدة لرفع الحالة المعيشية.