جمعية تنمية المجتمع تواصل دعم أبناء برديس في رمضان

تواصل جمعية تنمية المجتمع بمنشأة برديس المشهرة برقم 860 لسنة 2007 بمحافظة سوهاج برئاسة شعبان نصر الدين رضوان دورها الخدمي وحملاتها الكثيفة لخدمة مواطني مركز البلينا قرية برديس.





وقامت الجمعة بتوزيع شنطة رمضان على كل من العمالة غير المنتظمة والأرامل والفئات الأكثر احتياجا.





ويأتي ذلك ضمن نشاطاتها الكثيرة فى خدمة المجتمع والتي من أبرزها روضة تحفيظ القرآن الكريم والحج والعمرة ونشاط ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من النشاطات المتعددة.





والجدير بالذكر أن جمعية تنمية المجتمع تقوم بتقديم المساعدة والدعم لجميع فئات المجتمع في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.



