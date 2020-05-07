وزير التعليم: ندرس تقليص الأسبوع الدراسي لـ يومين..تعرف على رد النواب

رفض عدد من أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان مقترح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بشأن تقليص الأسبوع الدراسي لـ يومين مقابل مد ساعات الدراسة لـ5 مساء، حيث أكدوا أن تقليل أيام الدراسة إلى يومين فقط سيؤدى إلى فشل ذريع للطلاب ويؤثر على التحصيل الدراسي للطلاب، خاصة أن المدرسة لها دور كبير بالنسبة للطلاب، كما أشاروا إلى أن هذا المقترح لا يصلح حتى لو كان عدد أيام الدراسة قليلا، مؤكدا أن الأهم هو عدد الطلاب فى الفصول، بحيث لا تكون هناك كثافة طلابية بالفصول.
فى البداية، رفضت النائبة ليلى أبو إسماعيل، أمين سر لجنة التعليم بالبرلمان، مقترح تقليص الأسبوع الدراسي لـ يومين مقابل مد ساعات الدراسة لـ5 مساء، مشيرة إلى أن تقليل أيام الدراسة لن يكون الحل لأنه سيؤدى إلى وجود نفس المشكلة وهو الكثافة الطلابية.
وأوضحت ليلى أبو إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تقليل أيام الدراسة إلى يومين فقط سيؤدى إلى فشل ذريع للطلاب ويؤثر على التحصيل الدراسي للطلاب، خاصة أن المدرسة لها دور كبير بالنسبة للطلاب.
وطالبت أمين سر لجنة التعليم بالبرلمان باتخاذ الإجراءات الاحتياطية فى المدارس لوقاية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة على وزير التعليم أن يبحث عن مقترحات أخرى، حتى لو وصلت إلى تعليق الدراسة.
ووافقها فى الرأى النائب مصطفى كمال، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان والذى رفض مقترح وزير التعليم بشأن تقليص الأسبوع الدراسي لـ يومين مقابل مد ساعات الدراسة لـ5 مساء.
وقال مصطفى كمال، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هذا المقترح لا يصلح حتى لو كان عدد أيام الدراسة قليلا، مؤكدا أن الأهم هو عدد الطلاب فى الفصول، بحيث لا تكون هناك كثافة طلابية بالفصول.
واقترح
عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن تكون هناك فترتان فى اليوم
الواحد، وتقسم الفصول نصفين، النصف الأول فترة صباحية والنصف الثانى فترة
مسائية، بهدف حل مشكلة تكدس الطلاب فى الفصول لحمايتهم من فيروس كورونا.
بينما قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إن تقليص الأسبوع الدراسي لمدة يومين فقط مقابل مد ساعات الدراسة للخامسة مساء لا يزال مقترحا ولم يعرض علينا، ولابد من عرضه على لجنة التعليم بالبرلمان على الرغم من أنه آلية تنفيذية وليس مشروع قانون.
وأضافت ماجدة نصر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا الأمر سابق لأوانه، خاصة أننا لانعرف إلى متى سيستمر فيروس كورونا لأن كل فترة ولها إجراءاتها الاحترازية، مؤكدا أن يومين مثل بقية الأسبوع إذا استمر التكدس بين الطلاب فى الفصول.
وتابعت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان: "المشكلة ليست فى عدد الأيام ولكن فى تكدس الطلاب"، قائلة: "ما ينفعش تبقى فى كثافة طلابية 40 طالبا فى الفصل مع انتشار كورونا".
واستطردت قائلة: "لو مفيش كورونا هتبقى فى إجراءات إحترازية على مدى الأسبوع"، مطالبة باستمرار التعليم الإلكترونى لأن هناك أجزاء من المنهج تتطلب من الطالب أن يدرسها بالنظام الإلكترونى.
وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن هناك عددا من المقترحات التي يتم دراستها خلال العام الدراسي الجديد في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، أبرزها أن يكون الأسبوع الدراسي على سبيل المثال لمدة يومين فقط مقابل أن يمتد حتى الساعة الخامسة مساء والاستعانة بالتعليم أون لاين خلال باقي أيام الأسبوع.
وقال شوقي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب الذي انعقد أمس، الأربعاء، لمناقشة الموازنة العامة الجديدة، إن هذا النظام سيكون تطبيقه صعبا على المرحلة الابتدائية، خصوصا أن هذه السن تحتاج لتواصل مباشر بين الطالب والمُدرس، في حين أن تطبيقه على المرحلة الإعدادية سهل، مشيرا إلى أنه قبل تطبيقه سيتم تسليم جهاز للطلبة به كل المنهج وكذلك آلية التواصل الإلكتروني مع المُعلم، وكذلك شرح المواد مصحوبا بالفيديو.
ولفت إلى أن هذا الجهاز سيتم تسليمه فقط بداية من مرحلة رابعة ابتدائي، وبالتالي سيتم توفير تكاليف الطباعة، فقبل هذه السن يجب أن يتم التعلم بالورقة والقلم سواء على مستوى الكتابة أو الحساب، وهذا أمر مهم من الناحية التعليمية "من كي جي لثالثة ابتدائي مش هيكون فيه تكنولوجيا ولازم الطلاب يحسبوا ويكتبوا بايديهم لأسباب تعليمية".
وأوضح شوقي، أن هذا العام سيشهد آخر تطبيق لمنظومة التعليم القديم، فنظام التعليم الإلكتروني سيقضي على الكتب الخارجية والدروس الخصوصية، لذلك ففيروس كورونا ربما يكون منحة.