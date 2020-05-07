وزير التعليم: ندرس تقليص الأسبوع الدراسي لـ يومين..تعرف على رد النواب

رفض عدد من أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان مقترح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بشأن تقليص الأسبوع الدراسي لـ يومين مقابل مد ساعات الدراسة لـ5 مساء، حيث أكدوا أن تقليل أيام الدراسة إلى يومين فقط سيؤدى إلى فشل ذريع للطلاب ويؤثر على التحصيل الدراسي للطلاب، خاصة أن المدرسة لها دور كبير بالنسبة للطلاب، كما أشاروا إلى أن هذا المقترح لا يصلح حتى لو كان عدد أيام الدراسة قليلا، مؤكدا أن الأهم هو عدد الطلاب فى الفصول، بحيث لا تكون هناك كثافة طلابية بالفصول.

فى البداية، رفضت النائبة ليلى أبو إسماعيل، أمين سر لجنة التعليم بالبرلمان، مقترح تقليص الأسبوع الدراسي لـ يومين مقابل مد ساعات الدراسة لـ5 مساء، مشيرة إلى أن تقليل أيام الدراسة لن يكون الحل لأنه سيؤدى إلى وجود نفس المشكلة وهو الكثافة الطلابية.





وأوضحت ليلى أبو إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تقليل أيام الدراسة إلى يومين فقط سيؤدى إلى فشل ذريع للطلاب ويؤثر على التحصيل الدراسي للطلاب، خاصة أن المدرسة لها دور كبير بالنسبة للطلاب.





وطالبت أمين سر لجنة التعليم بالبرلمان باتخاذ الإجراءات الاحتياطية فى المدارس لوقاية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة على وزير التعليم أن يبحث عن مقترحات أخرى، حتى لو وصلت إلى تعليق الدراسة.





ووافقها فى الرأى النائب مصطفى كمال، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان والذى رفض مقترح وزير التعليم بشأن تقليص الأسبوع الدراسي لـ يومين مقابل مد ساعات الدراسة لـ5 مساء.

وقال مصطفى كمال، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هذا المقترح لا يصلح حتى لو كان عدد أيام الدراسة قليلا، مؤكدا أن الأهم هو عدد الطلاب فى الفصول، بحيث لا تكون هناك كثافة طلابية بالفصول.

واقترح عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن تكون هناك فترتان فى اليوم الواحد، وتقسم الفصول نصفين، النصف الأول فترة صباحية والنصف الثانى فترة مسائية، بهدف حل مشكلة تكدس الطلاب فى الفصول لحمايتهم من فيروس كورونا.

بينما قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إن تقليص الأسبوع الدراسي لمدة يومين فقط مقابل مد ساعات الدراسة للخامسة مساء لا يزال مقترحا ولم يعرض علينا، ولابد من عرضه على لجنة التعليم بالبرلمان على الرغم من أنه آلية تنفيذية وليس مشروع قانون.

وأضافت ماجدة نصر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا الأمر سابق لأوانه، خاصة أننا لانعرف إلى متى سيستمر فيروس كورونا لأن كل فترة ولها إجراءاتها الاحترازية، مؤكدا أن يومين مثل بقية الأسبوع إذا استمر التكدس بين الطلاب فى الفصول.

وتابعت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان: "المشكلة ليست فى عدد الأيام ولكن فى تكدس الطلاب"، قائلة: "ما ينفعش تبقى فى كثافة طلابية 40 طالبا فى الفصل مع انتشار كورونا".

واستطردت قائلة: "لو مفيش كورونا هتبقى فى إجراءات إحترازية على مدى الأسبوع"، مطالبة باستمرار التعليم الإلكترونى لأن هناك أجزاء من المنهج تتطلب من الطالب أن يدرسها بالنظام الإلكترونى.

