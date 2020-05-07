AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سفيرنا بالكويت يزف بشرى للعالقين

الخميس 07/مايو/2020 - 07:46 ص
صدى البلد
Advertisements
سعيد العربي
قال السفير طارق القوني سفير جمهورية مصر العربية بدولة الكويت إنه يجري الإعداد لتسيير رحلة بديلة لرحلة مصر للطيران الاستثنائية المؤجلة منذ يوم 31 مارس 2020، ومن المنتظر أن تقلع الرحلة الجديدة مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف القوني في تصريحات صحفية أنه على المسافرين على الرحلة المؤجلة التواصل مع مكتب مصر للطيران لدى الإعلان عن موعد الرحلة البديلة لتعديل تذاكر السفر -بدون رسوم تغيير- وإتمام الإجراءات ذات الصلة بالحجر الصحي على نفقتهم الخاصة فى حالة اختيار الحجر بأحد فنادق القاهرة علما بأن الحجر الصحي متاح كذلك لمن يرغب فى المدن الجامعية على نفقة الدولة.
واستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار أمس الأربعاء، ثلاث رحلات طيران استثنائية، سيرتهما الخطوط الكويتية وطيران الجزيرة، لنقل نحو 466‪ مصريا من العالقين بدولة الكويت منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

 

اقرأ ايضا | رئيس الوزراء: الاستجابة لأكثر من 250 استغاثة خلال شهر إبريل الماضي


وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن المطار استقبل الرحلة رقم 1409 للخطوط الكويتية وصل على متنها 195 راكبا، وبعد إجراء الكشف الطبي عليهم تم نقلهم من خلال عدة اتوبيسات إلي المدينة الجامعية الخاصة بجامعة الأزهر، كما وصلت أيضا رحلة طيران الجزيرة رقم 1731.


وأضافت المصادر، أنه وصلت أيضا رحلة الخطوط الكويتية رقم 1411 في تمام الساعة 19:15 على متنها 117 راكبا، وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي بالمطار بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، وذلك قبل نقلهم إلى مناطق الحجر الصحي المخصصة لعزلهم لمدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر ، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق ، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجز المطار: استمرار رحلات الإجلاء وعودة العالقين.. شروط جديدة لدخول المصريين لمواجهة كورونا

840 كويتيا يغادرون القاهرة على متن 4 رحلات استثنائية

فى مطار مرسى علم .. تعرف على تفاصيل رحلات طيران نقل العالقين بالخارج حتى الآن

مصر لا تنسى أبناءها.. جسر طيران لإعادة العالقين بالخارج على مدار الاسبوع

من الكويت إلى الهند.. رحلات استثنائية لإعادة العالقين وعزل صحي للقادمين

إنهاء إجراءات المصريين العالقين بمطار الكويت وعودتهم إلى أرض الوطن.. صور

ترشيحاتنا

تفاصيل صلاة التراويح في العشر الأواخر من رمضان

مصر توجه خطابا لمجلس الأمن الدولي بشأن تطورات سد النهضة

الصحة العالمية تدرس إرسال بعثة طبية في مهمة خطيرة للغاية إلى الصين

أخبار التوك شو.. الحكومة: عدم تغيير مواعيد الحظر حتى نهاية رمضان.. وزير التعليم يعلن موعد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية

انقلاب قطر.. عضو أسرة تميم ينشر فيديو لحريق يلتهم مبنى القيادة العامة للجيش.. شاهد

أحمد موسى يشكر وزارة الداخلية بعد القبض على القائمين على الإفطار الجماعي في بولاق الدكرور ..فيديو

AdvertisementS

عواقبه كارثية.. رئيس الصحة العالمية يحذر دول العالم من الاستعجال في رفع الإغلاق

الحكومة: استمرار غلق المقاهي والملاهي والسينما خلال رمضان ..شاهد

إعلان أول حالة إصابة بـ فيروس كورونا في الدوري الإماراتي

استمرار غلق المقاهي وعدم تغيير مواعيد الحظر.. الحكومة تكشف ملامح قرارات مدبولي اليوم

الصحة: بيتر هندي قائما بأعمال مدير مستشفيات حميات العباسية

لو وصلنا 400 حالة في اليوم.. مجلس الوزراء: هنقضي العيد في الحظر

دراسة أمريكية حديثة تؤكد ضعف واختفاء فيروس كورونا قريبا

الحكومة: عدم تغيير مواعيد الحظر حتى نهاية رمضان على الأرجح.. شاهد

انقلاب قطر.. عضو أسرة تميم ينشر فيديو لحريق يلتهم مبنى القيادة العامة للجيش.. شاهد

أخبار الفن.. فبركة فيفي عبده.. عبير صبري تهاجم رانيا يوسف.. تصرف غريب من ابنتي عمرو دياب بعد وفاة جدتهما

الحكومة تتوقع زيادة الإصابات بكورونا فوق 400 حالة يوميًا .. شاهد

صنفان من البشر تزداد وسوسة الشيطان لهما.. ووسيلتان للتغلب عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عايز تخس.. 8 مشروبات تخلص من الدهون في شهر رمضان

بإطلالة رمضانية.. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار في أحدث ظهور

رجل يخفي خاتم الزفاف في كيس براز الكلب ليطلب يد حبيبته