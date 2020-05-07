سفيرنا بالكويت يزف بشرى للعالقين

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن المطار استقبل الرحلة رقم 1409 للخطوط الكويتية وصل على متنها 195 راكبا، وبعد إجراء الكشف الطبي عليهم تم نقلهم من خلال عدة اتوبيسات إلي المدينة الجامعية الخاصة بجامعة الأزهر، كما وصلت أيضا رحلة طيران الجزيرة رقم 1731.

وأضافت المصادر، أنه وصلت أيضا رحلة الخطوط الكويتية رقم 1411 في تمام الساعة 19:15 على متنها 117 راكبا، وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي بالمطار بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، وذلك قبل نقلهم إلى مناطق الحجر الصحي المخصصة لعزلهم لمدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.





وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر ، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق ، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.