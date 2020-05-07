سفيرنا بالكويت يزف بشرى للعالقين

قال السفير طارق القوني سفير جمهورية مصر العربية بدولة الكويت إنه يجري الإعداد لتسيير رحلة بديلة لرحلة مصر للطيران الاستثنائية المؤجلة منذ يوم 31 مارس 2020، ومن المنتظر أن تقلع الرحلة الجديدة مطلع الأسبوع المقبل.
وأضاف القوني في تصريحات صحفية أنه على المسافرين على الرحلة المؤجلة التواصل مع مكتب مصر للطيران لدى الإعلان عن موعد الرحلة البديلة لتعديل تذاكر السفر -بدون رسوم تغيير- وإتمام الإجراءات ذات الصلة بالحجر الصحي على نفقتهم الخاصة فى حالة اختيار الحجر بأحد فنادق القاهرة علما بأن الحجر الصحي متاح كذلك لمن يرغب فى المدن الجامعية على نفقة الدولة.واستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار أمس الأربعاء، ثلاث رحلات طيران استثنائية، سيرتهما الخطوط الكويتية وطيران الجزيرة، لنقل نحو 466 مصريا من العالقين بدولة الكويت منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.
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وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن المطار استقبل الرحلة رقم 1409 للخطوط الكويتية وصل على متنها 195 راكبا، وبعد إجراء الكشف الطبي عليهم تم نقلهم من خلال عدة اتوبيسات إلي المدينة الجامعية الخاصة بجامعة الأزهر، كما وصلت أيضا رحلة طيران الجزيرة رقم 1731.
وأضافت المصادر، أنه وصلت أيضا رحلة الخطوط الكويتية رقم 1411 في تمام الساعة 19:15 على متنها 117 راكبا، وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي بالمطار بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، وذلك قبل نقلهم إلى مناطق الحجر الصحي المخصصة لعزلهم لمدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر ، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق ، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.