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رياضة

زياد الجزيري: عودة النشاط الرياضي داخل تونس بداية من يونيو.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:53 م
حسام الحارتي

قال زياد الجزيري لاعب منتخب تونس السابق ، أنه من المتوقع عودة النشاط الرياضي داخل تونس بداية من يونيو المقبل.


وأضاف زياد الجزيري في تصريحات هاتفية لفضائية " اون تايم سبورتس"، أن منتخب مصر لم يتمكن من الظهور المتوقع في بطولة أمم إفريقيا "2019"، وأكد زياد الجزيري أن الفرعون المصري محمد صلاح لاعب منتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي استطاع أن يحقق العالمية مع ليفربول".

وأشاد زياد الجزيزي في نهاية حديثه بمسلسل الاختيار الذي يعرض فدائية القوات المسلحة المصرية ضد الإرهاب قائلاً: "استطاع آن يظهر الحقيقة كاملة للجميع".

وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الحالية.

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