إبراهيم رضوان يكتب : محافظ و7 مستشارين !

عندما قال أحدهم أن الإسكندرية هي مقبرة المحافظين لم يكذب ، فالإسكندرية مدينة تستعصي على مسئول واحد ، على حاكم واحد ، على محافظ واحد ، مدينة مزدحمة بالتناقضات ، حتى تكون منجزا يجب أن تخطف قلب وعقل الناس ، وآخر محافظ فعل ذلك كان اللواء عبد السلام المحجوب الذي أطق عليه الناس عبد السلام المحبوب " من حب الناس " ، أو "جمعة الشوان" ، الجاسوس المصري الشهير في إسرائيل الذي دوخ الموساد ، فداخ في حبه الإسكندرانيه ..





وبعد أن رحل المحجوب بوشاية ظالمة من الهانم سوزان مبارك ، لم يأت للمدينة المحافظ المنجز ، الذي يحب الناس ، بل زادت الهوة بين الإسكندرانية وأي محافظ يأتي ، لأنه يأتي محملا بغل تجاه المدينة وأهلها ، فأهل الإسكندرية لا يضامون ، ولا يقبلون قهرا ، ولا ظلما ، كما أنهم ومع حركاتهم و "بكشهم"يجبرونك على ان تحبهم ، وتتعامل معهم ، ولذلك يقال أن الإسكندر الأكبر باني الإسكندرية ، بعد أن بناها لم يجد حاكما لها ، فقال للناس أنتم الحكام والحكماء ..





محافظ الإسكندرية الحالي اللواء محمد الشريف ، الرجل المحنك في أمن الدولة - حظه سئ ـ ، فجائحة ـ كورونا ـ خطفت النوم من عينيه ، وخاصة سلوكيات الأهالي ، فإذا قال لهم شمال ساروا يمينا ، والعكس ، حتى يقال أنه إستعان بـ 7 مستشارين لواءات على المعاش ، حتى لا يشعر بالعزلة في مبنى المحافظة البعيد بمدخدل الإسكندرية ..





المادة 16 من قانون الخدمة المدنية تقول :" يجوز التعاقد مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة وفقا للضوابط المنصوص عليها وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ، فهل وافق السيد رئيس الوزراء على تعيين المستشارين السبعة ؟ ، وماذا يقدم هولاء السبعة كل يوم ؟ وما هي التخصصات النادرة التي تخصصوا بها وهم جميعا لواءات على المعاش ؟ إلا إذا كان فيلم العظماء السبعة يعيد نفسه على أرض محافظة الإسكندرية ..!





محافظ الإسكندرية لديه نائبان ، و5 معاونين معينون من رئيس الجمهورية ، بهدف تمكين الشباب ، هذا ما أفهمه ، تدريب الشباب على القيادة ، ورميهم في العمل المحلي لإكتساب الخبرة ، ولكن مالا أفهمة ويثير أسئلة الناس جميعا لماذا 7 مستشارين بالآف الجنيهات شهريا من ميزانية المحافظة التي هي في نهاية الأمر ميزانية الدولة ..





انا لست ضد الإستعانة بذوي الخبرة ، ولكن أن يكرس السيد المحافظ شعار "أهلي وعشيرتي" ويستعين بكل هؤلاء السادة اللواءات المتقاعدين ، لمجرد المجاملة أو القريب أولى من الغريب ، أو اللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفوش ، او حتى من أجل إستعادة ذكريات مغامرات الشباب كل صباح مع فناجين القهوة فهذا لا يجوز أبدا ..





أنا على يقين أن كلامي هذا سيصل الي السيد رئيس الوزراء ، وأتمنى من اللواء العزيز محمد الشريف محافظ الإسكندرية الرد عليه ، وتفسيره ، كل ما نطلبه تفسيرا ، أما إنجازات السادة اللي على المعاش فلها حكاية أخرى ..