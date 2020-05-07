رغم انتشار كورونا.. البحث العلمي تواصل جهودها بتقديم منح جديدة

قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن الأكاديمية تواصل جهودها لاستمرار أنشطتها المقرر إقامتها ، كما أنها مازلت تستقبل الراغبين في التسجيل ببرامجها عبر موقعها الرسمي، حيث يتم فتحت باب التقدم لـ 90 منحة استثنائية ضمن مبادرة منح برنامج علماء الجيل القادم لعام٢٠٢٠.









وأشار إلى أن الأكاديمية توجه كل جهودها من أجل تأهيل الكوادر العلمية الشابة من أوائل الخريجين المتميزين والمعاونة فى بناء قاعدة علمية فى العلوم الأساسية والبينية والتكنولوجيات البازغة وإدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار. والمنح المعلن عنها تأتى ضمن الخطة التنفيذية الثانية لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 2018-2022،.









وكانت أضاف أن الورش الخاصة بها تقام اونلاين منعًا للاختلاط المباشر بالجمهور في المؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية، مؤكدا أن الأكاديمية قدمت عدة منح ومسابقات للباحثين الراغبين المساهمة في مواجهة أزمة كورونا .





وأشار إلى أنه على رأس هذه المسابقات المنحة الاستثنائية العاجلة من برنامج طبق فكرتك للمعاونة في مجابهة فيروس كورونا المستجد، بقيمة 30 مليون جنيه التي تدعم مقترحات بحثية مبتكرة تقدم حلول علمية وتكنولوجية قابلة للتطبيق، مشيرا إلى ان المقترحات المقدمة بلغت 320 مقترحًا.





وقال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن بنك الابتكار المصري استقبل 127 مقترحا للتحديات التي أطلقها وفاز بها 25 مقترحا في التحدي الأول و 24 في التحدي الثاني، بجوائز مالية .



