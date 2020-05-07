رجالتنا بتضحي بنفسها.. أمير كرارة يشيد ببطولة الشهيد أيمن شويقه.. شاهد

أشاد الفنان أمير كرارة ببطولة الشهيد أيمن شويقه الذي ضحي بنفسة من أجل أصدقائه الجنود خلال حربهم على الإرهاب في سيناء والذي جسد مسلسل الاختيار بطولته.

وغرّد أمير كرارة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: "‏ياسر الحقيقى هو البطل ايمن شويقة اللي حضن التكفيرى بالحزام الناسف وأنقذ اخواته، رجالتنا بتضحي بنفسها بس مش بأخواتها".





ويقوم الفنان أمير كرارة، بتجسيد شخصية الشهيد البطل أحمد المنسي في مسلسل "الاختيار" الذي سيتم عرضة خلال شهر رمضان، بعد نجاح الثنائي "كرارة وميمي" في التعاون المشترك فيما بينهما خلال الفترة الماضية.



وتدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏