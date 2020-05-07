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رياضة

هاني أبو ريدة: بند الـ 8 سنوات يطبق بأثر رجعي.. وعودة النشاط الكروي قرار الدولة ..فيديو

الخميس 07/مايو/2020 - 12:21 ص
حسام الحارتي
قال هاني أبو ريدة ، الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، إن تنفيذ بند الـ 8 سنوات بأثر رجعي سيكون سابقة أولى له في تاريخه، مضيفا أن إقامة كأس مصر ستكون أسهل من استكمال دوري "we" المصري.


وأضاف هاني أبو ريدة، في تصريحات هاتفية عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، أنه من المفترض أن يكون الموعد المحدد لقيام الجمعية العمومية بمناقشة اللائحة بداية من يوليو القادم.


وتابع: "الطبيعي أن تكون الانتخابات في أغسطس القادم أو على أقصى تقدير في سبتمبر المقبل، ونحن في انتظار إن كانت هناك موافقة بوجود تجمعات في الفترة المقبلة".


وأوضح هاني أبو ريدة أنه من المتوقع قامة الانتخابات الخاصة باتحاد الكرة المصري في العام الجاري ولن تؤجل للعام المقبل على الرغم من خطورة الموقف.


وأتم "لغاء الموسم إذا حدث ليس له تأثير على عدد الأندية المشاركة في الجمعية العمومية، وحتى إذا تم إلغاء الدوري سيستمر الكأس لأنه يحتاج فقط أسبوعين من أجل استكماله وكل من شارك في البطولة هم أعضاء الجمعية العمومية."


وأكد أن عودة الدوري يجب أن تكون مرتبطة بإمكانية الاستعداد، وانهاء فترة الإعداد بشكل جيد، وعدم عودة المسابقة بشكل لا يؤثر على الموسم المقبل.
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