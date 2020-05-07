لو عايز تخس.. 8 مشروبات تخلص من الدهون في شهر رمضان

يخشى كثيرون من مشكلة زيادة الوزن في شهر رمضان نظرا لتناول الحلويات والمشروبات الغنية بالسكريات وممارسة بعض العادات الغذائية غير الصحية التى تؤدى إلى زيادة الوزن





وكشفت الدكتورة سهام سوقية، استشارى التغذية، عن أبرز المشروبات الصحية التى تساعد فى التخلص من الوزن الزائد خلال شهر رمضان، وأبرزها..





- الماء

هو أفضل السوائل التي يجب تناولها طيلة اليوم بعد الإفطار للسحور.





الماء يساعد على حركة الدورة الدموية وعلى الوصول بكثافة الدم ولزوجته للقدر الصحيح مما يمنع الصداع أو الدوار، ويساعد الكلى والكبد في عملهما، ويمنع تكون الحصوات، ويتخلص من السموم، ويمنع ترسب الأملاح الزائدة، ويساعد على حرق الدهون وإنقاص الوزن.









- الزنجبيل

ثاني المشروبات الأساسية في القدرة على حرق الدهون هو الزنجبيل، وهو رائع إن تناولته بعد الطعام مباشرة، وستشعرين بأنه هاضم ويزيل إحساس التخمة أو الامتلاء. تناولي الزنجبيل وحده أو بالليمون أو مع القرفة، وتناوليه محلى بالعسل أو دون تحلية.





- القرفة

تعتبر القرفة كما الزنجبيل من أكثر المشروبات الهاضمة والحارقة للدهون، يمكنك تحليته بالقليل من العسل .





- الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر مشروبًا ذي فوائد عديدة في حرق الدهون وإنقاص الوزن الزائد، وفي التخلص من المواد المؤكسدة والسموم. من عيوب الشاي الأخضر أنه من المنبهات لذا لا تفرطي في تناوله، ولا تتناوليه مساءً، وتناوليه خفيفًا.





- عصير الليمون

يعد عصير الليمون من أكثر المشروبات الحارقة للدهون، ويمكنك تناوله دافئ أو بارد وحده أو مع النعناع ..





- عصير البقدونس

تناولي عصير البقدونس، وقومي بغليه ثم اشربي تلك المياه بعد تصفيته أو اضربيه بالخلاط مع أوراقه بعد غليه ثم قومي بتصفيته.





- الشمر

تناولي مغلي الشمر مع الليمون أو وحده دافئًا فهو من المشروبات الحارقة للدهون أيضًا،





- الكمون

مغلي الكمون نتائجه رائعة. في حرق الدهون



