جامعة حلوان: بدء إعداد النماذج الاسترشادية للمشاريع البحثية لطلاب النقل

أعلن المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى خلال الفترة الماضية تغير آلية تقييم طلاب سنوات النقل بجميع الجامعات والمعاهد المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا.









وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أنه تم إلغاء الامتحان التقليدى الورقى بالجامعات والمعاهد، وتطبيق منظومة الامتحانات الإلكترونية والمشاريع البحثية بها.





وصرح مجلس جامعة حلوان بأن كل كلية بالجامعة أو أعضاء هيئة التدريس بها، بدأ بإعداد نماذج استرشادية لطلاب النقل لتسهيل طريقة عمل المشاريع البحثية.





جدير بالذكر أن تسليم الأبحاث بالجامعة سيكون ابتداءً من يوم ٣١ مايو ٢٠٢٠