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محافظات

30 ألف جنيه من مشيخة الأزهر لأسرة شهيد الشهامة في كفر الشيخ ..صور

الخميس 07/مايو/2020 - 07:38 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
أدى الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بديوان عام المحافظة، واجب العزاء لأسرة " رمضان فؤاد المالح " المُعلم بمعهد القراءات الثانوي للفتيات، وخطيب مكافأة بإدارة شرق أوقاف كفرالشيخ، بناءً على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وقدم وفد مشيخة الأزهر، مبلغ 30 ألف جنيه لأسرة الشيخ رمضان المالح، شهيد الشهامة،، وذلك بحضور، أحمد سعيد، وكيل الوزارة للحسابات الخاصة بالمشيخة، والشيخ أشرف النجار، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وعلاء العريان، مدير العلاقات العامة بالمنطقة الأزهرية، ونهى درويش، مسئول الإعلام بمشيخة الأزهر.

وكان المالح، قد دفع حياته ثمنًا للشهامة، بأن لقى مصرعه أثناء إنقاذ شخصين تعرضا للغرق، وحال انتشال جثة الثالث، توفي، وانتشل الأهالي جثته، وشيع الأهالي جثمانه وسط حالة من الأحزان الشديدة.

30 ألف جنيه من مشيخة الأزهر لأسرة شهيد الشهامة في كفر الشيخ ..صور
30 ألف جنيه من مشيخة الأزهر لأسرة شهيد الشهامة في كفر الشيخ ..صور
30 ألف جنيه من مشيخة الأزهر لأسرة شهيد الشهامة في كفر الشيخ ..صور
30 ألف جنيه من مشيخة الأزهر لأسرة شهيد الشهامة في كفر الشيخ ..صور
30 ألف جنيه من مشيخة الأزهر لأسرة شهيد الشهامة في كفر الشيخ ..صور
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