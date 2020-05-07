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توك شو

في مصر.. طبيب: 3 مصابين بـ كورونا يعالجون ببلازما الدم والنتائج مبشرة.. فيديو

الخميس 07/مايو/2020 - 12:07 ص
زيادة انتشار فيروس
زيادة انتشار فيروس كورونا
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أسامة علي

قال الدكتور إسلام عنان، خبير الفيروسات الوبائية، إن التزاحم بين المواطنين يضاعف عدد الإصابات بفيروس كورونا، مشيرا إلى زيادة المسحات الطبية التي تكتشف المصابين.



وأكد "عنان"، في مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



وأوضح خبير الفيروسات الوبائية، أن استخدام بلازما الدم في علاج مرضى كورونا، هي علاج إضافي إلى جانب العلاج الأساسى للفيروسات.

 


وقال الدكتور إسلام عنان، ان مصر تعالج حاليا 3 أشخاص مصابين بـ كورونا ببلازما الدم والنتائج مبشرة.



وكانت وزارة الصحة والسكان أمس، الأربعاء، أعلنت خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة.


 

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