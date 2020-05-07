التموين تطرح زيتا خليطا بـ 17 جنيها وأرزا بـ 8 جنيهات

بدأت المنافذ التموينية الممثلة في محال البقالة التموينية ومنافذ "جمعيتي" وفروع المجمعات الاستهلاكية، صرف مقررات السلع التموينية عن شهر مايو، وفارق نقاط الخبز عن شهر أبريل الماضي.





ويستعرض "صدى البلد"، قائمة بأسعار السلع التموينية المقررة على البطاقات التموينية خلال شهر مايو الجاري كالتالي:





زيت خليط 1 لتر بسعر 17 جنيها





سكر معبأ 1 كيلو بسعر 8.5 جنيه





أرز معبأ 1 كيلو بسعر 8 جنيهات





فول معبأ 500 جرام بسعر 9.90 جنيه





عدس مجروش معبأ 500 جرام بسعر 8 جنيهات





مكرونة معبأ 500 جرام بسعر 3.65 جنيه





جبنة تتراباك 250 جرام بسعر 5 جنيهات





جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 9.5 جنيه