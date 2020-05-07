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هل يبطل النوم معظم نهار رمضان الصيام؟.. مستشار المفتي يجيب ..فيديو

الخميس 07/مايو/2020 - 05:59 ص
المستشار العلمي لمفتي
المستشار العلمي لمفتي الجمهورية
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إبراهيم القادري
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن من ينام معظم وقت الصيام يكون صيامه صحيحًا لأن صحة الصيام تعتمد على ركنين.


وأضاف مجدى عاشور، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سي" المذاع على "إكسترا نيوز"، أن الركن الأول هو "النية" للصيام، ومن الممكن أن تنوي الصيام عن شهر رمضان كله منذ بدايته مرة واحدة، ومن الممكن أن تجدد النية يوميًا.


وأوضح مجدى عاشور، أن الركن الثاني هو الامتناع عن المفطرات مثل الطعام والشراب والجماع بالنسبة إلى المتزوجين.


وتابع أنه من قام بفعل هذين الركنين فصيامه صحيح، ونقول للنائم فقط يجب أن يحرص علي الصلاة في وقتها، وغير ذلك صيامه صحيح.

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