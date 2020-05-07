هل يبطل النوم معظم نهار رمضان الصيام؟.. مستشار المفتي يجيب ..فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن من ينام معظم وقت الصيام يكون صيامه صحيحًا لأن صحة الصيام تعتمد على ركنين. لأن









وأضاف مجدى عاشور، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سي" المذاع على "إكسترا نيوز"، أن الركن الأول هو "النية" للصيام، ومن الممكن أن تنوي الصيام عن شهر رمضان كله منذ بدايته مرة واحدة، ومن الممكن أن تجدد النية يوميًا .









أن الركن الثاني هو الامتناع عن المفطرات مثل الطعام والشراب والجماع بالنسبة إلى المتزوجين . وأوضح مجدى عاشور









وتابع أنه من قام بفعل هذين الركنين فصيامه صحيح، ونقول للنائم فقط يجب أن يحرص علي الصلاة في وقتها، وغير ذلك صيامه صحيح.



