أوميد أوكري: شخصية الأهلي قد تدفعني إلى صفوفه.. فيديو

قال أوميد أوكري، لاعب أسوان ان عدم حصوله على مستحقاته سبب رحيله عن الاتحاد السكندري.





وأضاف "أوميد أوكري"، خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس"، أن أفضل فترة تواجد بها داخل الدوري المصري كانت بنادي الإنتاج الحربي.





وتابع: "سأحدد موقفي من تجديد عقدي مع أسوان سواء بالاستمرار أو الرحيل خلال الفترة المقبلة".





وأكد أنه يتمني الإنتقال إلي النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة قائلاً: "شخصية الأهلي قد تدفعني إلي صفوفه مستقبلاً".





وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الحالية.