اخبار التوك شو.. أحمد موسى: 600 مليار جنيه لتنمية سيناء.. 10 تصريحات مهمة لوزير التربية والتعليم

نشر موقع "صدى البلد" أمس، الأربعاء، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:









قال الإعلامى أحمد موسى، إن الدولة تقوم بعمل مشروعات فى سيناء، والمشروعات ما زالت مستمرة، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة.









كشف اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الليبيى تفاصيل قصف مخزنا للذخيرة في الكلية الجوية، معقل المرتزقة السوريين وغرفة العمليات التركية في مصراتة.





10 تصريحات مهمة لوزير التربية والتعليم.. موعد امتحانات الثانوية وتقليص الدراسة لـ يومين أبرزها حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأمر بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، الذي أكد خلال تصريحاته بأن امتحانات الثانوية العامة في موعدها 7 يونيه طبقا للجدول المعلن دون اي تغيير نهائيا وتم حسم الأمر.

الأردن تسجل اليوم أول إصابة بكورونا بعد 8 أيام متواصلة دون إصابات ..فيديو

أكد وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أنه تم إجراء 97 ألف فحص على المواطنين منذ بداية انتشار وباء فيروس كورونا، فى المملكة الهاشمية.





أكدت الفنانة عبير صبري ، أنها لم تر في نفسها ممثلة إغراء ، ولكن تعتبر نفسها جميلة وتستخدم جمالها في أدوارها، معلقة :"لم أتبرأ من أى دور قمت بعمله ".





سقط النجم أحمد السقا من فوق "المرجيحة" في أولى فقرات حلقة اليوم من برنامج "إغلب السقا".





