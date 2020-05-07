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توك شو

اخبار التوك شو.. أحمد موسى: 600 مليار جنيه لتنمية سيناء.. 10 تصريحات مهمة لوزير التربية والتعليم

الخميس 07/مايو/2020 - 12:33 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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أسامة علي
نشر موقع "صدى البلد" أمس، الأربعاء، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:


قال الإعلامى أحمد موسى، إن الدولة تقوم بعمل مشروعات فى سيناء، والمشروعات ما زالت مستمرة، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة.


كشف اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الليبيى تفاصيل قصف مخزنا للذخيرة في الكلية الجوية، معقل المرتزقة السوريين وغرفة العمليات التركية في مصراتة.

حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأمر بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، الذي أكد خلال تصريحاته بأن امتحانات الثانوية العامة في موعدها 7 يونيه طبقا للجدول المعلن دون اي تغيير نهائيا وتم حسم الأمر.

أكد وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أنه تم إجراء 97 ألف فحص على المواطنين منذ بداية انتشار وباء فيروس كورونا، فى المملكة الهاشمية.

أكدت الفنانة عبير صبري ، أنها لم تر في نفسها ممثلة إغراء ، ولكن تعتبر نفسها جميلة وتستخدم جمالها في أدوارها، معلقة :"لم أتبرأ من أى دور قمت بعمله ". 

سقط النجم أحمد السقا من فوق "المرجيحة" في أولى فقرات حلقة اليوم من برنامج "إغلب السقا".


كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أسباب الموت المفاجئ بسبب الأزمات القلبية 

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن  موعد إمتحانات الثانوية العامة والدبلوم الفني، مؤكدا أن إمتحانات الثانوية العامة في موعدها 7 يونيه طبقا للجدول المعلن دون اي تغيير نهائيا وتم حسم الأمر.
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