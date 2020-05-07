اخبار التوك شو.. أحمد موسى: 600 مليار جنيه لتنمية سيناء.. 10 تصريحات مهمة لوزير التربية والتعليم

نشر موقع "صدى البلد" أمس، الأربعاء، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:
قال الإعلامى أحمد موسى، إن الدولة تقوم بعمل مشروعات فى سيناء، والمشروعات ما زالت مستمرة، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة.
كشف اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الليبيى تفاصيل قصف مخزنا للذخيرة في الكلية الجوية، معقل المرتزقة السوريين وغرفة العمليات التركية في مصراتة.
أكد وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أنه تم إجراء 97 ألف فحص على المواطنين منذ بداية انتشار وباء فيروس كورونا، فى المملكة الهاشمية.
سقط النجم أحمد السقا من فوق "المرجيحة" في أولى فقرات حلقة اليوم من برنامج "إغلب السقا".