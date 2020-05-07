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توك شو

شوشة يكشف سبب خلو محافظة شمال سيناء من فيروس كورونا.. فيديو

الخميس 07/مايو/2020 - 12:23 ص
اللواء محمد عبد الفضيل
اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
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البهى عمرو

تحدّث اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عن حالات كورونا بالمحافظة .


وقال إن شمال سيناء ظهر بها حالة واحدة من أسبوع وبعد عمل التحاليل مرتين جاءت سلبية .


وأضاف محافظ شمال سيناء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على "قناة صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى أن، هذه الحالة كانت لـ سيدة وأنها ستعود لمنزلها غدًا .


وكشف أن السبب فى عدم ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا بالمحافظة هو التزام المواطنين بالتعليمات، والمحافظة ملتزمة بقرار حظر التجوال.


وأكد محافظ شمال سيناء أن أسعار الخضروات والسلع بالمحافظة تعتبر أرخص الأسعار بالمحافظات.


وكشف محافظ شمال سيناء، أن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة بشمال سيناء لتوفير فرص العمل للأهالى، أنه تم بدء العمل فى المشاريع بسيناء .

وأوضح أن هناك حوافز تعطي للمستثمر القادم، و الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة منذ ثلاث أشهر أصدر قرارات تحفيزية  للمستثمرين منها الإعفاء الجمركى للمعدات حال دخولها البلاد لـ الاستثمار فى سيناء وهناك إعفاء من الضرائب لمدة.


وتابع: لابد من مشاركة القطاع الخاص بنسبة 40 % فى تنمية سيناء.


وأكد أن الدولة هى قاطرة التنمية، وأن استثمارات الدولة فى تنمية سيناء عبارة عن بنية أساسية من مياه وكهرباء وكباري.


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