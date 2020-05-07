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توك شو

أخبار التوك شو.. الحكومة: عدم تغيير مواعيد الحظر حتى نهاية رمضان.. وزير التعليم يعلن موعد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية

الخميس 07/مايو/2020 - 07:56 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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قسم التوك شو
نشر موقع "صدى البلد" أمس، الأربعاء، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:



كشف المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حقيقي تغير مواعيد حظر الحركة والإجراءات الاحترازية بداية من غدا الخميس.
وأكد سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء أمس الأربعاء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سيعلن قراره باكر غدا الخميس.

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن  موعد إمتحانات الثانوية العامة والدبلوم الفني، مؤكدا أن إمتحانات الثانوية العامة في موعدها 7 يونيه طبقا للجدول المعلن دون اي تغيير نهائيا وتم حسم الأمر.

قال الإعلامى أحمد موسى، إن الدولة تقوم بعمل مشروعات فى سيناء، والمشروعات ما زالت مستمرة، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة.
وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، أن تنمية سيناء من الملفات المهمة التى يهتم بها الرئيس السيسي.

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه تم زراعة 220 ألف فدان، وأن الأراضى كانت معتمدة على مياه الآبار وكانت هناك زراعات معينة يتم زراعتها، ولكن بعد توفر مياه من ترعة السلام ومحطة معالجة بحر البقر لتنمية سيناء سيكون لنا فرصة لزراعة محاصيل جديدة.


قال الدكتور إسلام عنان، خبير الفيروسات الوبائية، إن التزاحم بين المواطنين يضاعف عدد الإصابات بفيروس كورونا، مشيرا إلى زيادة المسحات الطبية التي تكتشف المصابين.
وأكد "عنان"، في مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

تعرض الفنان أحمد السقا لموقف مرعب أثناء منافسته مع المطربة اللبنانية مايا دياب في اللعبة الأولى ركوب «المرجيحة»، ووقع السقا من «المرجيحة» عندما حاول إسقاط الكرة في السلة بقدميه.

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أسباب الموت المفاجئ بسبب الأزمات القلبية، و أكد أن المرض لا يقصر عمرا لكنه سبب، والموت المفاجئ زاد الفترة الأخيرة  مشيرا إلى ان اللاعب المصري محمد عبد الوهاب نجم الأهلى توفى فى عز شبابة وهو فى كامل لياقته وأن أحد الأحاديث النبوية ذكرت أنه من علامات الساعة و أن مفهوم الموت المفاجئ يختلف عن الموت المفاجئ بسبب التوقف القلبي.

وقع الفنان الإماراتي عبد الله بالخير، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأربعاء والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

حلت الفنانة عبير صبري ضيفة على المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، وتحدثت صبري  عن علاقتها بزوجها وحقيقة خلافها مع الفنانة غادة عبد الرازق وعن تقديمها أدوار الأغراء.

حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأمر بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، الذي أكد خلال تصريحاته بأن امتحانات الثانوية العامة في موعدها 7 يونية طبقا للجدول المعلن دون اي تغيير نهائيا وتم حسم الأمر.
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