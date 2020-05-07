نائب مدير مستشفى العزل بالنجيلة يتعافى من كورونا ويعود لمنزله

أعلن الدكتور محمد علام نائب مدير مستشفي العزل بالنجيلة عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك تعافية من فيروس كورونا.





وقال الحمد لله على تجدد العافية وبقاء النعمة الحمد لله دائمًا وأبدًا نتيجة العينة الثانية سلبى الحمد لله خفيت خلاص الاشعة والتحاليل بقوا كويسين.





وأضاف إن شاء الله غدا أعود إلي بيتى فى طنطا بعد غياب 98 يوماً منزلتش فيهم غير 48 ساعة فقط لافتا إلى أنني هستغل الخبر واقول للناس ان الموضوع فى ايدينا.. التوعية هى الحل محبش حد يمر بالتجربة دى ويا رب يكمل شفاء كل مريض.





وأكد ان تجربتى مع الكوفيد 19 إن هناك أمراضا خطيرة أخرى يستحق أصحابها الإشادة زى السرطان وفيروسات الكبد وأمراض القلب المزمنة والسكر والضغط ونجحت تجاربهم فى محاربة المرض لسنين والتعايش معه والانتصار عليه.





وأشار إلى أن الأعراض تختلف من شخص لآخر من حيث شدتها فهناك كثيرون الأعراض تكون بسيطة عليهم.





وأوضح أن أصعب شيء في هذا المرض العزلة والوحدة ممكن يكون عندك كل وسائل الاتصال لكن بردوا لوحدك فى مرضك وده صعب وهتيجى لحظة تتخنق فمريض كورونا ممنوع من ترك غرفتك او فتح الباب والدخول والخروج للطاقم الطبى علشان متعرضهمش للخطر.





وأضاف أن الشيء الصعب أيضا في وقت العلاج الممتد من أسبوعين لشهر وأكتر فى بعض الحالات قلق الأهل عليك أوقات مبتكونش عارف توصلهم تطمنهم عليك وتطمن عليهم لأنك مش عارف تتكلم أو مش قادر تتكلم.. بالإضافة إلي القلق والخوف من إنك تموت بعيد عن أهلك فأصعب حاجة بمر بيها الحالة النفسية مش التعب نهائي، الوجع ليه مسكنات لكن التعب النفسي مرهق، رجاء متترعبوش الموضوع مش مرعب.



