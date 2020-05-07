AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نائب مدير مستشفى العزل بالنجيلة يتعافى من كورونا ويعود لمنزله

الخميس 07/مايو/2020 - 03:45 ص
محمد علام نائب مدير
محمد علام نائب مدير مستشفي العزل بالنجيلة
Advertisements
ايمن محمود
أعلن الدكتور محمد علام نائب مدير مستشفي العزل بالنجيلة عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك تعافية من فيروس كورونا. 

وقال الحمد لله على تجدد العافية وبقاء النعمة الحمد لله دائمًا وأبدًا نتيجة العينة الثانية سلبى الحمد لله خفيت خلاص الاشعة والتحاليل بقوا كويسين.

وأضاف إن شاء الله غدا أعود إلي بيتى فى طنطا بعد غياب 98 يوماً منزلتش فيهم غير 48 ساعة فقط  لافتا إلى أنني هستغل الخبر واقول للناس ان الموضوع فى ايدينا.. التوعية هى الحل محبش حد يمر بالتجربة دى ويا رب يكمل شفاء كل مريض.

وأكد ان تجربتى مع الكوفيد 19 إن هناك أمراضا خطيرة أخرى يستحق أصحابها الإشادة زى السرطان وفيروسات الكبد وأمراض القلب المزمنة والسكر والضغط ونجحت تجاربهم فى محاربة المرض لسنين والتعايش معه والانتصار عليه.

وأشار إلى أن الأعراض تختلف من شخص لآخر من حيث شدتها فهناك كثيرون الأعراض تكون بسيطة عليهم.

وأوضح أن أصعب شيء في هذا المرض العزلة والوحدة ممكن يكون عندك كل وسائل الاتصال لكن بردوا لوحدك فى مرضك وده صعب وهتيجى لحظة تتخنق فمريض كورونا ممنوع من ترك غرفتك او فتح الباب والدخول والخروج للطاقم الطبى علشان متعرضهمش للخطر.

وأضاف أن الشيء الصعب أيضا في  وقت العلاج  الممتد من أسبوعين لشهر وأكتر فى بعض الحالات قلق الأهل عليك أوقات مبتكونش عارف توصلهم تطمنهم عليك وتطمن عليهم لأنك مش عارف تتكلم أو مش قادر تتكلم.. بالإضافة إلي القلق والخوف من إنك تموت بعيد عن أهلك  فأصعب حاجة بمر بيها الحالة النفسية مش التعب نهائي، الوجع ليه مسكنات لكن التعب النفسي مرهق، رجاء متترعبوش الموضوع مش مرعب.

وأوضح أن الناس بتيجى مصابة وعندها استعداد للموت مع أن نسبة أنك تموت ضعيفة جدًا والموضوع دور برد ممكن يكون أشد على بعض الناس لكل الغالبية العظمى بسيط .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إبراهيم عطيان يكتب: مثلث برمودا (21)

هنستعد لمواجهه مصيرنا سوا.. عارفة عبد الرسول توجه رسالة مؤثرة لزوجها

لاعب المصارعة المصري يعلن كواليس رحلة إصابته وحتى علاجه من كورونا

لو شاكك في إصابتك بـ كورونا.. 10 خطوات لتطبيق العزل المنزلي الصحيح

نائب مدير مستشفى العزل بالنجيلة يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ 16 يومًا.. تفاصيل جديدة في إصابة نائب مستشفى العزل بالنجيلة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

عضو مجلس الأهلي السابق يخوض انتخابات اتحاد الكرة ..فيديو

وزير التعليم يعلن موعد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.. فيديو

تعليم البرلمان: نرفض مقترح تقليص الأسبوع الدراسى ليومين فقط

سقوط الفارس من فوق"المرجيحة".. ومايا دياب تغادر الحلقة.. أبرز أحداث برنامج "اغلب السقا" اليوم

علاقة رومانسية.. رضوى الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

هل يجوز أن أصلي العشاء قبل الفجر مباشرة؟ مركز الأزهر يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من المحلات.. طريقة عمل عصير الدوم في البيت ..فيديو

شاهد.. دخل المتسول اليومي 3260 ريالا سعوديا

لوك جديد.. شاهد إنجي وجدان تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور