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رياضة

نجم الإسماعيلي: علي أبو جريشة أيقونة النادي ومحمد صلاح أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية ..فيديو

الخميس 07/مايو/2020 - 04:37 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
أكد أسامة خليل نجم الإسماعيلي السابق، أن علي أبو جريشة يُعد أيقونة النادي على مدار تاريخه؛ نظرًا لما حققه من بطولات وخاصة البطولة الإفريقية.


وأضاف "خليل"، في تصريحات متلفزة عبر برنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق، أن أبو جريشة له تاريخ كبير مع الإسماعيلي وأضاف الكثير والكثير للنادي أثناء تواجده، وهو أيقونة النادي على مدار تاريخه لما حققه من بطولات.


وتابع "أبو جريشة كان له تأثير قوي على اللاعبين في ذلك الوقت؛ نظرًا لما يمتلكه من خبرات كبيرة، وساعد الكثير على الانضباط داخل الملعب".


وكشف أسامة خليل أن محمد صلاح يُعد أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية متفوقًا على الخطيب وحسن شحاتة.


وأضاف خليل أن صلاح حقق ما لم يحققه أي لاعب مصري بتواجده ضمن الأفضل في أفريقيا عامين متتاليين وترشيحه لأفضل لاعب في العالم وحصوله على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي.


وتابع صلاح حقق تاريخا كبيرا في أقوى دوريات العالم ووصل إلى مستوى مميز جدًا ومازال أمامه الكثير ليقدمه ومن الصعب وضعه في منافسة مع أي لاعب آخر حول لقب أفضل لاعب في تاريخ مصر.

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