تهالك الأسفلت بطريق المقابر بكرداسة - أبو رواش بالجيزة.. والأهالي يطالبون برصفه

شكا المواطن محمود سعد الدين، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تهالك فى الطبقة الإسفلتية بطريق المقابر بكرداسة ابورواش التابعة لمحافظة الجيزة، مشيرا إلى أنها قد تتسبب فى العديد من الحوادث وتهالك السيارات.









ويقول فى رسالته : نطالب المسئولين فى الحى بعمل اللازم وإصلاح الطبقة الإسفلتية لطريق مرصوف جديد بطريق المقابر بكرداسة ابورواش التابعة لمحافظة الجيزه، نظرا لأنها يمكن أن تؤدى إلى حوادث .









ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



