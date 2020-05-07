أحمد موسى يشكر وزارة الداخلية بعد القبض على القائمين على الإفطار الجماعي في بولاق الدكرور ..فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه تمت الإستجابة من وزارة الداخلية؛ عقب إذاعة مقطع فيديو في البرنامج أمس، يظهر وجود إفطار جماعي ببولاق الدكرور، وتم القبض على ١٠ من منظمي الإفطار.









وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على "صدى البلد"، أ نه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفي الإجراءات الاحترازية بمنع إقامة موائد الرحمن للحد من تفشي فيروس كورونا.









وقال مقدم برنامج "على مسئوليتي"، "أنا خايف على أهالى بولاق"، مؤكدا أن ما حدث بالأمس مشكلة كبيرة.









وقدم أحمد موسى، التحية إلى وزير الداخلية لاستجابته وضبط القائمين على إقامة مائدة الرحمن ما يعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا.



