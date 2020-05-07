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فن

الحزن مش ع الموت ياما اللي فارق حي.. هشام الجخ ينعى أحمد منسي بكلمات مؤثرة ..شاهد

الخميس 07/مايو/2020 - 03:12 ص
هشام الجخ
هشام الجخ
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اسماء الحسيني
نشر الشاعر هشام الجخ، مقطع فيديو جديد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام؛ ناعيا الشهيد الأسطورة أحمد منسي.


وكتب الشاعر هشام الجخ معلقًا على الفيديو "الحزن مش عالموت يا أما اللى فارق حي #هشام الجخ #منسي الأسطورة #الاختيار #شهداء الوطن".


يشار إلى أن الفنان أمير كرارة، يجسد شخصية الشهيد البطل أحمد المنسي في مسلسل "الاختيار" الذي يتم عرضه في شهر رمضان، بعد نجاح الثنائي "كرارة وميمي" في التعاون المشترك بينهما الفترة الماضية.


وتدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏


يذكر أن هشام الجخ قدم شعرا مؤثرا عن أفراد الجيش، ومن كلماته "وحياة صلاح الدين لنصلى فيكى العصر اما اليهود مجانين ملقوش مكان غير مصر اتظبطوا ظبطة تمام و التمن كان علقة موت واهو طلعوا بس كلام واخدينا قال بالصوت و كل يوم حالة و قوالة و قوالة اعلام و كدب و زيط لما انتوا رجالة بنيتوا ليه بارليف".
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