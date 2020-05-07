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أخبار العالم

الحكومة تخلت عنهم.. الفقر يهدد 32 مليون إيراني بسبب كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 01:46 ص
صدى البلد
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محمد علي

يعصف فيروس كورونا المستجد بـ 32 مليون إيراني، يعملون بالتجارة الحرة، خاصة البيع في الشوارع، (الباعة الجائلين)، وهي إحدى ظواهر الضعف الهيكلي في الاقتصاد الإيراني ، وجزء أساسي من البطالة المؤسسية في البلاد، لأن معظم باعة الشوارع في البلاد عاطلون سابقون.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية معارضة انه يتم توظيف المحتاجين على مستويات مختلفة، ويواجهون عقبات مختلفة، مثل مصادرة البضائع من البلدية.

ومع تفشي الفيروس كورونا المستجد ، تضررت هذه الشريحة من المجتمع بشدة.، لأنه لا يتم احتسابها في أي هيكل اجتماعي اقتصادي من قبل الحكومة ، وهو ما أوجد مشكلة كبيرة لهم.

مع ظهور الفيروس، تم إغلاق شركات العديد من التجار بسبب الإجراءات الوقائية مثل الحجر الصحي المنزلي والقيود المفروضة على حركة المرور في المناطق الحضرية.

وأصبحت المقاهي ومحلات البقالة والبوفيهات وقاعات الاستقبال والمطاعم والفنادق والنزل ومراكز توزيع المكسرات، بالإضافة إلى الجوز والمعجنات والآيس كريم ومخازن العصير شاغرة.


وفقدت العديد من المجمعات الرياضية والترفيهية ، بالإضافة إلى العديد من المهن الثقافية الأخرى والعاملين في الخدمات العامة حياتهم المهنية.

ومع ذلك ، لم تقدم الحكومة أي دعم لهؤلاء المواطنين العاطلين عن العمل المتضررين الذين هم تقريبا مواطنون فقراء.

في 3 مارس ، كتب غلام حسين شافعي ، رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية ، رسالة إلى الرئيس حسن روحاني ، محذرًا من أن "شركات الخدمات الصغيرة والمتوسطة الحجم تشكل حوالي 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد"، وأن تركهم مشكلة كبرى.

وقدم الشافعي ثمانية اقتراحات لدعم هؤلاء المواطنين المحرومين أهمها الإعفاءات الضريبية وتمديدها ستة أشهر.

وتجاهلت إدارة روحاني هذه الاقتراحات وبقي هذا المجتمع محرومًا حتى من الإعانات الشهرية الصغيرة للفقراء.

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