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اقتصاد

الأخشاب والأثاث: أكثر من مليون عامل يعملون في الصناعة

الخميس 07/مايو/2020 - 09:09 ص
صدى البلد
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آية الجارحي

قال أحمد حلمى، رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن القطاع يعمل فيه مليون شخص كعمالة مباشرة وغير مباشرة، وهناك العديد من مكونات الإنتاج التي يمكن توطين صناعتها في مصر، خاصة خامات المسطحات والتي تمثل 50% من القيمة المضافة للمنتج.


وأضاف أحمد حلمي، خلال ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية مساء أمس، الأربعاء: "ولكن هذا النوع من المنتجات ذو استثمارات عالية"، لافتا إلى أن هناك مشاكل تتعلق بضعف التعاون في مجال البحث العلمى في هذه المجالات نتيجة ضعف ميزانيات البحث العلمى في الجامعات والمراكز البحثية، وضعف الاختبارات في الهيئة العامة للمواصفات والجودة.

 

وأكد أن هناك مكونات سهلة التصنيع يمكن توطين صناعتها مثل المسامير، والمجارى، والمفصلات، وكلها خامات بسيطة ويسهل صناعتها، ولكن أكثر من 50% من القطاع صناعات صغيرة ومتوسطة غير رسمية.


وأوضح رئيس الغرفة: "وهو ما يتطلب إدخالها في المنظومة الرسمية، وبالتالي هناك ضرورة لتفعيل القوانين والقرارات السابق إصدارها بالشكل اللائق حتى تعمل المنظومة على جذب الصناع بشكل أكبر".

 

وأشار حلمى إلى أن تجميع الصناعة في مجمعات صناعية أمر هام في إطار تشجيع الصناعة ورفع القيمة المضافة لها، ولكن الأهم هو إمكانية التفعيل، ضاربا المثل بوجود عدد كبير من المشاكل التي تعيق تفعيل مدينة الأثاث بدمياط، بما يقلل فرص الاستفادة رغم ما تم ضخه من استثمارات.

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