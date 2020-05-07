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فن

مسلسل النهاية الحلقة 13 .. يوسف الشريف يقرر تدمير العالم

الخميس 07/مايو/2020 - 01:37 ص
مسلسل النهاية
مسلسل النهاية
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أحمد إبراهيم
شهد مسلسل "النهاية" الحلقة 13 تطورًا جديدًا فى الأحداث حيث يتم نقل فارس "محمد كيلانى" من الواحة الى القدس بعد ان عرف حقيقة الواحة. 

وزين "يوسف الشريف" يقابل رسلان "أحمد مجدى" فى صالة القمار ليكتشف عديداً من الأسرار الجديدة حول الواحة وانها غير مثالية ولكن الواحة ستكون مكانا آمنا من الحرب القادمة والتى سببها الطاقة. 

أما صباح "سهر الصايغ" تبحث عن الطعام فى الملجا الذى تركها فيه الروبوت زين وخلال تواجدها تجد صورة مرسومة للمهندس زين. 

ويراقب الريس عزيز "عمرو عبد الجليل" الروبوت من أجل وقف وتعطيله قبل ان يدمر العالم، ولكن الروبوت زين يكشف لصباح عن نيته في تدمير من يعرفهم ليكون بمفرده معها وهي توافقه علي ما ينوي فعله.

المسلسل يقوم ببطولته يوسف الشريف وسهر الصايغ وعمرو عبد الجليل واحمد مجدى وتاليف عمرو سمير عاطف واخراج ياسر سامى. 
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