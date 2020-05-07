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عبد المنعم فؤاد: عطا السنباطي لم يمارس الوظيفة بشكل رسمي

الخميس 07/مايو/2020 - 01:43 ص
عطا السنباطي
عطا السنباطي
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عادل نصار

كشف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، أن الدكتور عطا السنباطي لم يمارس الوظيفة حتى اللحظة كرئيس لأكاديمية الدعاة بشكل رسمي.

وقال فؤاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء أمس الأربعاء، إن الإمام يتابع كل شيء ويتم الدراسة ويأخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، مضيفا أن كل صغيرة وكبيرة يتابعها بنفسه.

وأضاف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، أنه شيخ العالم الإسلامي يتابع بنفسه وهذا أمر رأيته بنفسي، لافتا إلى أن الأمر لا يأخذ بسرعة ويتخذ بيقين.

 

ورد موسى، قائلا :"لا نشكك في أحد ولا ضد أحد ولو هذا الرجل عليه حاجة صعبة يبقي بلاش ولا مافيش يبقي خلاص واحنا عارفين انه شغال".

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