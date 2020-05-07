القول الفصل في الحظر اليوم.. مجلس الوزراء: 50 حالة فقط من مصابي كورونا على أجهزة التنفس.. فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لن يتم فتح المقاهي والكافتيريات والسينما والمسارح أثناء الفترة المتبقية من شهر رمضان.





وأضاف "سعد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "من المتوقع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد الأيام المقبلة"، مشيرا إلى وجود 50 حالة فقط على أجهزة التنفس الصناعي من إجمالي أعداد المصابين .





وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، "نضطر إلى وضع كبار السن في المستشفيات، ونضع الشباب من المصابين في المدن الجامعية، ومتوسط مدة الإقامة حتى الشفاء أربعة أيام فقط".





وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن نتيجة عدم الالتزام وزيادة الاختلاط سيؤدي إلى ارتفاع الأرقام فوق 400 مصاب في اليوم الواحد





وكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حقيقة تغير مواعيد حظر الحركة والإجراءات الاحترازية بداية من اليوم الخميس، موضحا أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سيعلن قراره اليوم.



