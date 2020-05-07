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أخبار البلد

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس ٧-٥-٢٠٢٠

الخميس 07/مايو/2020 - 09:21 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه خدمة التعرف على أسعار أهم المواد الغذائية وأهم التغيرات التى تطرأ عليها يوميا، ومن بينها الدواجن التى استقرت فى مستهل تعاملات اليوم الخميس ٧مايو 2020.


أسعار الدواجن اليوم
سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم ما بين 29 و30 جنيها للكيلو، وبلغ لحم الدواجن الحمراء " الساسو" سعرا يتراوح ما بين 37 و ٣٨ جنيها ، أما سعر كيلو الدواجن البلدى فيصل إلي 40 جنيه


وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 9.50 جنيها و13 جنيها، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 6 جنيهات، والكتكوت البلدي نحو 5 جنيهات، ويتراوح سعر كتكتوت السمان من 2.25 إلى 6 جنيهات.


وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح بين 29 و30 جنيها، أما كرتونة البيض البلدى بـ 37.50 جنيه، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح من 43 لـ 41 جنيها، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي 14 جنيها والمولر "عمر يوم" سعر ١٨و19 جنيهات، والبط البكينى 7 جنيهات.

وسجل الكتكوت الرومى عمر يوم 17 جنيها، والكتكوت الرومى الأسمر عمر شهر 34 جنيها، والكتكوت الرومى البرونزى عمر يوم ١٧ جنيها.


يذكر أن الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة يصل إلى نحو مليار و100 مليون دجاجة سنويا، ومصر تعد على أبواب الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة، بعدما أخذ الاستيراد في التراجع ووصلنا إلى نسبة اكتفاء 99% تقريبا.

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