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المنشآت السياحية: لدينا 1400 مطعم سياحي يعمل به نحو 45 ألف عامل.. فيديو

الخميس 07/مايو/2020 - 09:23 ص
عادل المصري
عادل المصري
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إبراهيم القادري
قال عادل المصرى رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، أن فيروس كورونا مستمر معنا ولا نعلم متى سينتهي ويجب التعايش مع هذا الفيروس لحين الانتهاء منه وبالتالي يجب أن يسير الاقتصاد والمنشآت السياحية مع مراعاة صحة السائح "وهذا أهم شىء".

وأضاف عادل المصرى خلال حواره في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه من الضروري أن تقوم وزارة السياحة ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية بإصدار بروتوكول عمل للمنشآت السياحية ومن يقوم بتنفيذ هذا البروتوكول يأخذ تصريحا بالتشغيل وشهادة صحية.

وأوضح عادل المصري، أن الدولة المصرية تدعم المستثمرين في قطاع السياحة منذ ظهور أزمة فيروس كورونا حتى الآن ولكن لا يمكن أن يستمر هذا الحال كثيرًا كون الإغلاق سيؤدي إلى خسائر مادية "ولو استمرينا كدا محدش هيقدر يحتمل".

وتابع عادل المصرى، أن هناك 1400 مطعم سياحي يعمل به نحو 45 ألف عامل ويعولون أسر.

واستكمل عادل المصرى، أن عودة العمل فى المنشآت السياحية تدريجيًا وفق لهذه الإجراءات الصحية والطبية سيحافظ على قطاع السياحة.
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