AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد عبد الواحد: رفضت طلب ضمي للأهلي بـ 50 ألف جنيه ووقعت للزمالك بـ 950 ألف جنيه ..فيديو

الخميس 07/مايو/2020 - 03:05 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد محمد عبد الواحد نجم الزمالك والمنتخب السابق، أن الأهلى سبق أن فاوضه أثناء فترة لعبه في الترسانة خاصة عقب تتويجه مع منتخب الشباب بكأس العالم في الأرجنتين 2001.


وأضاف محمد عبد الواحد، في تصريحات متلفزة عبر قناة "زملكاوي"، أن رئيس الترسانة وقتها أخبره بأن الاهلي والزمالك يرغبان في ضمه، وطلب منه عقد جلسة مع مسئولي الناديين، لتحديد التعاقد مع النادي الذي سيضمه بمقابل مادي أكبر.

وتابع محمد عبد الواحد، أنه عقد جلسة مع عدلي القيعي مدير التعاقدات في الأهلي، وأخبره بأن النادي يرغب في ضمه مقابل 50 ألف جنيه للموسم لمدة 5 مواسم، مشيرا إلى أنه أخبر رئيس الترسانة برغبته في الانضمام للزمالك.

وأكمل أنه تغيب عقب ذلك عن مران الترسانة للضغط على مسؤولي النادي للموافقة على انضمامه للزمالك. 

وأوضح أنه في النهاية انضم للزمالك بعد سعى مرتضى منصور لحسم الصفقة مقابل 950 ألف جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تهديد من بيراميدز للموافقة على الرحيل للزمالك.. قفشة يكشف مفاجآت في كواليس انضمامه للأهلي

أحمد أيمن منصور يحسم الجدل حول انضمامه لـ الأهلي أو الزمالك

محمد صديق: هداف الزمالك عبدالحليم أهلاوي وبركات زملكاوي

القيعي: الأهلي يتعرض لهجوم إعلامي ممنهج في الفترة الأخيرة.. فيديو

نجم الأهلي السابق يكشف كواليس رحيله وانتقاله للزمالك.. فيديو

القيعي قدم ضده شكوى.. أحمد حسن يكشف سر فشل انضمامه لـ الأهلي 3 مرات

ترشيحاتنا

علاقة رومانسية.. رضوى الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

أوميد أوكري: شخصية الأهلي قد تدفعني إلى صفوفه.. فيديو

أخبار الفن.. الموت يفجع عمرو دياب.. إيناس الدغيدي مذيعة جريئة ومثيرة للجدل

حضن التكفيري بالحزام الناسف.. مخرج مسلسل الاختيار يعلق على بطولة الشهيد أيمن شويقة

وزير التعليم يعلن موعد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.. فيديو

عماد متعب: مكنتش بحب بركات.. والبدري وراء جلوسي احتياطيا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من المحلات.. طريقة عمل عصير الدوم في البيت ..فيديو

شاهد.. دخل المتسول اليومي 3260 ريالا سعوديا

لوك جديد.. شاهد إنجي وجدان تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور