محمد عبد الواحد: رفضت طلب ضمي للأهلي بـ 50 ألف جنيه ووقعت للزمالك بـ 950 ألف جنيه ..فيديو

أكد محمد عبد الواحد نجم الزمالك والمنتخب السابق، أن الأهلى سبق أن فاوضه أثناء فترة لعبه في الترسانة خاصة عقب تتويجه مع منتخب الشباب بكأس العالم في الأرجنتين 2001.









وأضاف محمد عبد الواحد، في تصريحات متلفزة عبر قناة "زملكاوي"، أن رئيس الترسانة وقتها أخبره بأن الاهلي والزمالك يرغبان في ضمه، وطلب منه عقد جلسة مع مسئولي الناديين، لتحديد التعاقد مع النادي الذي سيضمه بمقابل مادي أكبر.





وتابع محمد عبد الواحد، أنه عقد جلسة مع عدلي القيعي مدير التعاقدات في الأهلي، وأخبره بأن النادي يرغب في ضمه مقابل 50 ألف جنيه للموسم لمدة 5 مواسم، مشيرا إلى أنه أخبر رئيس الترسانة برغبته في الانضمام للزمالك.





وأكمل أنه تغيب عقب ذلك عن مران الترسانة للضغط على مسؤولي النادي للموافقة على انضمامه للزمالك.



