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أخبار العالم

تزايد في أعداد المتعافين من فيروس كورونا بدول الخليج

الخميس 07/مايو/2020 - 03:05 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي

رغم ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الدول العربية خاصة بدول الخليج ، تزايدت أعداد المتعافين من الفيروس، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ارتفع عدد الفحوصات الطبية في الإمارات إلى ما يزيد على 1.3 مليون فحص.

وتضاعفت حالات شفاء المصابين من الفيروس خلال الأسبوعين الماضيين لتقفز من 1443 في 21 أبريل الماضي إلى 3153 حالة في 5 مايو الحالي، بمعدل وسطي يُقدّر بـ122 حالة باليوم.

قررت البحرين، أمس، إعادة فتح المحلات التجارية والصناعية بدءًا من مساء اليومالسابع من مايو الحالي.

 وأعلنت  وزارة الصحة البحرينية أمس 122 حالة إصابة جديدة، كما تم تسجيل 98 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين في البحرين إلى 1860 حالة.

كما سجّلت الكويت 485 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الكويت 6289 حالة.

بينما  تعافت 187 حالة من الفيروس ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 2219 حالة، وفي عمان وصلت حالات التعافي إلى 888 حالة.

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