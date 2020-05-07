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عالم جليل.. أحمد موسى مشيدا بـ شيخ الأزهر: نفتخر به ودافعنا عنه إبان حكم الإخوان

الخميس 07/مايو/2020 - 03:25 ص
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
أشاد الإعلامي أحمد موسي، بـ فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، قائلًا "عالم جليل، والملايين في مصر والعالم يحبونه".

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب التقى أسرة الشهيد "أحمد منسي"، بعد استشهاد البطل بفترة وجيزة، قائلًا "دا موقف في غاية الأهمية".

وتابع أحمد موسى "شيخ الأزهر له مواقف في غاية القوة والاحترام"، مؤكدا "أنا دايما بفتخر بفضيلة الإمام؛ لأنه من الصعيد عندنا، ومن محافظة الأقصر".

وأشار إلى أن شيخ الأزهر، التقى بزوجة الشهيد وأولاده للاطمئنان إليهم، لافتا إلى أن الإمام الأكبر قدم هدية لأسرة الشهيد باسم الأزهر.

واختتم "سنظل ندافع عن الإمام الأكبر والأزهر الشريف"، مضيفا:"  دافعنا عن فضيلة الإمام في فترات حكم الإخوان عندما اقتحموا مشيخة الأزهر".
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