الصحة: بيتر هندي قائما بأعمال مدير مستشفيات حميات العباسية

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارا رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بتكليف الدكتور بيتر توفيق وجيه هندي، أخصائي ثان بشري بمعهد ناصر القائم بأعمال مدير مستشفيات حميات العباسية وذلك لمدة ثلاثة أشهر.





وأصدرت وزيرة الصحة، قرارا بتكليف الدكتور باسم السيد عيسى للعمل قائم بأعمال عميد المعهد القومى لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد بالقاهرة ومدير مستشفى حميات إمبابة.







وكان الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أعلن أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافىً.





وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 469 حالة وفاة.







وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.