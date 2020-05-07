AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد الصفتى مديرا للإدارة العامة للتخطيط بوزارة الشباب والرياضة

الخميس 07/مايو/2020 - 07:57 ص
محمد الصفتى
محمد الصفتى
Advertisements
محمد رشاد
قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ترقية محمد الصفتى ليتولى مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بوزارة الشباب والرياضة.

جاء القرار فى ضوء سعى وزير الشباب والرياضة لتمكين القيادات الشابة المناصب القيادية واستغلال قدراتهم فى تحقيق مزيد من النجاح.

ويحظى محمد الصفتى بتقدير وثقة قيادات الوزارة فى ظل دوره الدءوب والنشاط المثمر طوال الفترة الماضية وتواجده فى كافة مناطق العمل والمتابعة المستمرة على أرض الواقع.

من جانبه وجه محمد الصفتى الشكر الى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على هذه الثقة العالية متمنيا ان يحقق مزيد من النجاحات. 

واشاد بالدور الكبير الذى يبذله وزير الشباب والرياضة فى تمكين الشباب وتوليهم المناصب القيادية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاء جاب الله مديرا للاتصال السياسى بوزارة الرياضة .. ومحمد الخفيف للمراسم

أشرف صبحي يتبنى الأفكار الجديدة للشباب.. التفاصيل

أحمد رحيمة معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية للعام الثاني

ترشيحاتنا

حسيت بـ سكينة في قلبي.. أسرة الشهيد محمد علوي تتحدث عن لحظاته الأخيرة قبل الاستشهاد ..فيديو

التفاصيل الكاملة لحادث تسرب الغاز السام من مصنع مملوك لشركة عالمية بالهند ..فيديو

تعليق تامر أمين على تحريض الهارب أيمن نور لصندوق النقد الدولي ضد مصر ..فيديو

الحكومة: عدم تغيير مواعيد الحظر حتى نهاية رمضان على الأرجح.. شاهد

بإطلالة رمضانية.. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار في أحدث ظهور

تركي آل الشيخ يعلن أول قرار سيتخذه بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عايز تخس.. 8 مشروبات تخلص من الدهون في شهر رمضان

بإطلالة رمضانية.. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار في أحدث ظهور

رجل يخفي خاتم الزفاف في كيس براز الكلب ليطلب يد حبيبته