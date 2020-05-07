محمد الصفتى مديرا للإدارة العامة للتخطيط بوزارة الشباب والرياضة

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ترقية محمد الصفتى ليتولى مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بوزارة الشباب والرياضة.





جاء القرار فى ضوء سعى وزير الشباب والرياضة لتمكين القيادات الشابة المناصب القيادية واستغلال قدراتهم فى تحقيق مزيد من النجاح.





ويحظى محمد الصفتى بتقدير وثقة قيادات الوزارة فى ظل دوره الدءوب والنشاط المثمر طوال الفترة الماضية وتواجده فى كافة مناطق العمل والمتابعة المستمرة على أرض الواقع.





من جانبه وجه محمد الصفتى الشكر الى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على هذه الثقة العالية متمنيا ان يحقق مزيد من النجاحات.



