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أخبار العالم

الصين تسجل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 04:25 ص
الصينيون يرتدون سترات
الصينيون يرتدون سترات بلاستيكية واقية من كورونا
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على صالح
كشفت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الخميس، عن تسجيل السلطات لحالتي إصابة بفيروس كورونا مؤكدتين جديدتين، ليصل معدل الإصابات الإجمالية في الدولة جراء تفشي الفيروس ما مجموعه 82885، بينما لا يزال عدد الوفيات مستقرا عند 4633.

وذكرت لجنة الصحة الصينية وفقا لبيان، أن الإصابتين الجديدتين لشخصين قادمين من الخارج. وتم تسجيلهما يوم الأربعاء.

وأعلنت الصين أيضا، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة دون أعراض في ذات اليوم مقارنة مع 20 حالة تم كشفها في اليوم السابق.

وأدت الجائحة إلى توقف العالم بأكمله، حيث فرضت عشرات الدول إجراء التباعد الاجتماعي ، والإغلاق، وحظر السفر. والتي رغم انها تساعد في الحد من انتشار المرض ، كان لها تأثير معوق على الاقتصاد العالمي.

وتجاوز عدد الحالات المؤكدة لمرض فيروس كورونا 3.5 مليون حالة ، بينما توفي أكثر من 243 ألف شخص بسبب المرض.

وفقًا لأحدث البيانات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية، تم تسجيل أكثر من 81.400 حالة إصابة بالمرض على مدار الـ 24 ساعة الماضية على مستوى العالم ، مما رفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3.517.345
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