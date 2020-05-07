الصين تسجل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا

كشفت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الخميس، عن تسجيل السلطات لحالتي إصابة بفيروس كورونا مؤكدتين جديدتين، ليصل معدل الإصابات الإجمالية في الدولة جراء تفشي الفيروس ما مجموعه 82885، بينما لا يزال عدد الوفيات مستقرا عند 4633.





وذكرت لجنة الصحة الصينية وفقا لبيان، أن الإصابتين الجديدتين لشخصين قادمين من الخارج. وتم تسجيلهما يوم الأربعاء.





وأعلنت الصين أيضا، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة دون أعراض في ذات اليوم مقارنة مع 20 حالة تم كشفها في اليوم السابق.



