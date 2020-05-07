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أخبار العالم

البرازيل تسجل 615 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد

الخميس 07/مايو/2020 - 05:02 ص
وفيات كورونا في البرازيل
وفيات كورونا في البرازيل
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على صالح
أفادت وزارة الصحة في البرازيل بأن حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا COVID-19 زادت خلال الـ 24 ساعة الماضية بمقدار 615 ليصل إجمالي الحالات إلى 8.536.



وذكرت الوزارة في بيان أصدرته اليوم، الخميس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 المؤكدة ارتفع خلال اليوم الماضي بنسبة قياسية بلغت 10503 أشخاص إلى 125218، بينما تعافى ما مجموعه 51370 مريضا من المرض الفتاك.



وأدت الجائحة إلى توقف العالم بأكمله، حيث فرضت عشرات الدول إجراء التباعد الاجتماعي ، والإغلاق، وحظر السفر. والتي رغم انها تساعد في الحد من انتشار المرض ، كان لها تأثير معوق على الاقتصاد العالمي.



وتجاوز عدد الحالات المؤكدة لمرض فيروس كورونا 3.5 مليون حالة ، بينما توفي أكثر من 243 ألف شخص بسبب المرض.



وفقًا لأحدث البيانات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية، تم تسجيل أكثر من 81.400 حالة إصابة بالمرض على مدار الـ 24 ساعة الماضية على مستوى العالم ، مما رفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3.517.345
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