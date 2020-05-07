4 إصابات جديدة ووفاة واحدة بكورونا خلال يوم في كوريا الجنوبية

أفادت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة لوزارة الصحة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كوفيد 19 ارتفع بتسجيل أربع حالات إلى 10810 حالات خلال اليوم الماضي.





وارتفع عدد الوفيات من 255 إلى 256 شخصًا خلال نفس الفترة الزمنية، وبلغ عدد الأشخاص الذين تم شفائهم 9419.





وأجرت الدولة أكثر من 630 ألف اختبار للفيروس كورونا، مع معالجة نتائج 8429 اختبارًا الآن.





وفي اليوم السابق ، سجلت كوريا الجنوبية حالتين جديدتين مصابين بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة.





وادت الجائحة إلى توقف العالم بأكمله، حيث فرضت عشرات الدول إجراء التباعد الاجتماعي ، والإغلاق، وحظر السفر. والتي رغم انها تساعد في الحد من انتشار المرض ، كان لها تأثير معوق على الاقتصاد العالمي.





وتجاوز عدد الحالات المؤكدة لمرض فيروس كورونا 3.5 مليون حالة ، بينما توفي أكثر من 243 ألف شخص بسبب المرض.





وفقًا لأحدث البيانات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية، تم تسجيل أكثر من 81.400 حالة إصابة بالمرض على مدار الـ 24 ساعة الماضية على مستوى العالم ، مما رفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3.517.345