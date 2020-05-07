عبد الواحد: إدارة دجلة لم تفاوض إكرامي وعاشور.. فيديو

نفى محمد عبد الواحد مدرب وادي دجلة الحالي، مفاوضات النادي لضم ثنائي الأهلي شريف إكرامي وحسام عاشور.





وكان عاشور واكرامي قد أعلنا رحيلهما عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري بعد انتهاء فترة تعاقدهما.





وقال عبد الواحد في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الزمالك": "توجد صعوبة كبيرة في عودة الدوري بالاشتراطات التي تُقال من المسئولين ، "لم نتدرب في دجلة منذ 75 يومًا، وزن اللاعبين زاد، نحتاج من 6 إلى 8 أسابيع فترة إعداد، اتحاد الكرة يقول 4 أسابيع وهذه (تخاريف)، أتحدث عن علم تدريب، لقد عملت في هذا مجال بـ بلجيكا".





واستكمل: "لا يوجد مجال بنسبة 1% أن الدوري سيعود، وحال عودته سيفسَد الموسم المقبل، وستحدث إصابات بين اللاعبين، وأحمل أشرف صبحي وعمرو الجنايني المسئولية الكاملة حال إصابة اي فرد في المنظومة الرياضية".





وتحدث عبد الواحد عن فترة احترافه: "السنة التي تواجدت فيها ضمن صفوف ليرس البلجيكي كمدرب كان معي أحمد سيد زيزو وكريم حافظ ودودو الجباس".



