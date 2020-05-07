الانتهاء من شرح المقررات بنظام الأون لاين الإلكتروني بآداب العريش

انتهت كلية الآداب جامعة العريش ، شمال سيناء ، من شرح المقررات بنظام "اون لاين الالكترونى" وذلك بناء على قرار المجلس الاعلى للجامعات وتعليمات الدكتور حبش النادى رئيس الجامعة .وقال الدكتور محمد فؤاد عميد الكلية، إنه تم التواصل مع رؤساء الأقسام العلمية البالغ عددها ٧ أقسام إضافة إلى برنامج مميز بمصروفات بشأن تشكيل لجنة ثلاثية بكل قسم للموافقة على عناوين الأبحاث المعروضة من كل أستاذ مادة علمية للفرق الأولى والثانية والثالثة.و قال الدكتور محمد فؤاد عميد كلية الآداب بجامعة العريش ، انه تم الانتهاء من شرح المقررات بنظام الاون لاين الالكترونى بالنسبة للفرقة الرابعة بالكلية .وأضاف أن إجمالي عدد الطلاب في الفرق الثلاثة ٩٠٠ طالب، حيث تم عرض عناوين الأبحاث على الطلاب وبالفعل بدأ الطلاب فى اعداد الابحاث بصورة الكترونية .وأكد علي ان كل طالب يقوم ارسال البحث على موقع معد لكل قسم علمى حيث ان هذا البحث سوف يرسل الى الكنترولات الخاصة بكل فرقة.اقراء ايضا..___===