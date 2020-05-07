الانتهاء من شرح المقررات بنظام الأون لاين الإلكتروني بآداب العريش

انتهت كلية الآداب جامعة العريش ، شمال سيناء ، من شرح المقررات بنظام "اون لاين الالكترونى" وذلك بناء على قرار المجلس الاعلى للجامعات وتعليمات الدكتور حبش النادى رئيس الجامعة .
وقال الدكتور محمد فؤاد عميد الكلية، إنه تم التواصل مع رؤساء الأقسام العلمية البالغ عددها ٧ أقسام إضافة إلى برنامج مميز بمصروفات بشأن تشكيل لجنة ثلاثية بكل قسم للموافقة على عناوين الأبحاث المعروضة من كل أستاذ مادة علمية للفرق الأولى والثانية والثالثة.
و قال الدكتور محمد فؤاد عميد كلية الآداب بجامعة العريش ، انه تم الانتهاء من شرح المقررات بنظام الاون لاين الالكترونى بالنسبة للفرقة الرابعة بالكلية .
وأضاف أن إجمالي عدد الطلاب في الفرق الثلاثة ٩٠٠ طالب، حيث تم عرض عناوين الأبحاث على الطلاب وبالفعل بدأ الطلاب فى اعداد الابحاث بصورة الكترونية .
وأكد علي ان كل طالب يقوم ارسال البحث على موقع معد لكل قسم علمى حيث ان هذا البحث سوف يرسل الى الكنترولات الخاصة بكل فرقة.
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وقال الدكتور محمد فؤاد عميد الكلية، إنه تم التواصل مع رؤساء الأقسام العلمية البالغ عددها ٧ أقسام إضافة إلى برنامج مميز بمصروفات بشأن تشكيل لجنة ثلاثية بكل قسم للموافقة على عناوين الأبحاث المعروضة من كل أستاذ مادة علمية للفرق الأولى والثانية والثالثة.
و قال الدكتور محمد فؤاد عميد كلية الآداب بجامعة العريش ، انه تم الانتهاء من شرح المقررات بنظام الاون لاين الالكترونى بالنسبة للفرقة الرابعة بالكلية .
وأضاف أن إجمالي عدد الطلاب في الفرق الثلاثة ٩٠٠ طالب، حيث تم عرض عناوين الأبحاث على الطلاب وبالفعل بدأ الطلاب فى اعداد الابحاث بصورة الكترونية .
وأكد علي ان كل طالب يقوم ارسال البحث على موقع معد لكل قسم علمى حيث ان هذا البحث سوف يرسل الى الكنترولات الخاصة بكل فرقة.
اقراء ايضا..
شوشة: شبكة مياه العريش الجديدة أوشكت على الانتهاء
___===