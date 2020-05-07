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محافظات

برنامج لرش وتعقيم المنشآت والوحدات الحيوية ببئر العبد

الخميس 07/مايو/2020 - 08:04 ص
صدى البلد
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احمد صالح
كثفت الإدارة الصحية ببئر العبد شمال سيناء ، برنامج التعقيم والمنشآت والوحدات الجيوية تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد .

قام فريق من وحدة مكافحة الحشرات الناقلة للامراض التابعة لادارة بئر العبد الصحية ، اليوم برش محطة الصرف ببئر العبد والمنطقة المحيطة حتى منطقة الملعب .

وكانت مديرية صحة شمال سيناء ، أعلنت الأسبوع الماضي عن أول حالة إصابة وهى لسيدة من سكان مدينة بئر العبد التى أعلن عن تماثلها للشفاء.

وأعلن  مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، عن ظهور ثانى حالة إصابة بفيروس كورونا، والتي يجري نقلها لمستشفى ابوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية .

وجاء فى بيان مجلس المدينة " الحالة الثانية بفيروس كورونا في شمال سيناء،  الطالبة س .ع ، 16عاما من سكان شارع مركز الشباب ببئر العبد، وتم حجز الحالة مبدئيا في مستشفى بئر العبد".

تماثل أول حالة مصابة بفيروس كورونا بشمال سيناء للشفاء
https://www.elbalad.news/4
برنامج لرش وتعقيم المنشآت والوحدات الحيوية ببئر العبد
برنامج لرش وتعقيم المنشآت والوحدات الحيوية ببئر العبد
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