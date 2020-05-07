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أخبار العالم

وزير المالية الموريتاني يتوقع تراجعا في النمو بسبب فيروس كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 07:34 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أ ش أ
توقع وزير المالية الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي، تراجعا في نسبة النمو في بلاده بحوالي 2%، بسبب فيروس (كورونا) المستجد.

وأضاف ولد الذهبي - خلال تصريح بثته الإذاعة الموريتانية اليوم الخميس - أن الموازنة ستسجل عجزا بقيمة 5% من الناتج الإجمالي الداخلي، مشيرا إلى أنه تمت مراجعة كافة الغرامات لزيادتها وإضافة شروط على مسطرة اعتماد ممثلي الشركات الأجنبية، بهدف منع التهرب من الضريبة وتخفيض نسب الخصم للحد من الدفع نقدا. 

وأوضح أنه تم توفير مبلغ قدره سبعة فاصل تسعة مليار أوقية على الموازنة، منها ملياري أوقية لترشيد تسيير مصالح الدولة وإرجاء أجل تسديد الديون الذي استفادت منه بلاده.. حيث سيوفر مليار وأربعة من عشرة مليار أوقية من عوائد الدين، إضافة إلى أربعة فاصل خمسة مليار أوقية من استهلاك الدين وإعفاء المواد والبضائع والنشاطات التي تدخل في مكافحة هذا الوباء.

وأضاف الموازنة العامة بلغت سبعين مليار أوقية فيما بلغ عجز الموازنة خمسة عشر مليار أوقية ،وذلك نتيجة لزيادة مصروفات تمويل الإجراءات الاقتصادية والصحية المستعجلة من جهة ولتراجع المداخيل وتباطؤ النشاط وانكماش التجارة الدولية وإجراءات الإعفاءات التي أملتها الجائحة.

وأشار إلى إنشاء الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومحاربة فيروس (كورونا) والذي اكتملت مسطرة تنفيذه وإنشاء حسابي تحويل خاص، أحدهما لاحتواء جزء من الضريبة على الحمولة المستوردة والأخر لاحتواء "هبة" قدرها 30 مليون دولار تم الحصول عليها نهاية العام الماضي، على أن يتم تحديد إجراء تسيير هذين الحسابين بمقرر صادر عن وزير المالية.

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