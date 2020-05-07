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رياضة

النجم الساحلي: عودة الدوري التونسي محل نقاش بالنسبة للدولة ..فيديو

الخميس 07/مايو/2020 - 07:48 ص
النجم الساحلي
النجم الساحلي
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ملك موسى
ذكر قيس عاشور، المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي، أن الرفع الجزئي للحظر الشامل في تونس بسبب تفشي فيروس كورونا لم يشمل قطاع الرياضة في البلاد.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "on side" مع الإعلامي أحمد هاني زادة على قناة "الحدث اليوم"، أن الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت مشروعا لاستئناف بطولة الدوري.


وأوضح "وتواصلت مع كافة الأندية ولكن نحن في النجم الساحلي نرفض هذا المشروع نظرا لعدم وضوح الرؤية لكثير من النقاط التي استندت إليه الجامعة التونسية لكرة القدم خلال مشروعها".


وتابع "أن هذا من حيث التنظيم وملاعب التدريب وفترة التحضير ومعسكرات الفريق والملاعب التي ستقام عليها المباريات".


الجدير بالذكر أنه حتي الآن لم يتم تحديد موعد لعودة النشاط الرياضي من عدمه بسبب فيروس الكورونا خشية من سرعة انتشاره.

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