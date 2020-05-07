أخبار الرياضة.. الهلال يخطط لخطف موليكا من الأهلي.. تركي آل الشيخ يسعى لإقامة حفل شرنوبيات عقب انتهاء أزمة كورونا في مصر

دخل أحد أندية القارة الأفريقية في منافسة شرسة مع النادي الأهلي على ضم اللاعب الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مازيمبي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن أول قراراته عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.

قال الكاتب الصحفي حسن المستكاوي، إنه يتمنى وجود وجوه جديدة تدير الكرة المصرية، موضحا أنه من الضروري أن يدير الكرة من يعلم ظاهرها وباطنها، ويكون عالما فيها وليس شرطا أن يكون لاعب كرة.







