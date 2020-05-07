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رياضة

أخبار الرياضة.. الهلال يخطط لخطف موليكا من الأهلي.. تركي آل الشيخ يسعى لإقامة حفل شرنوبيات عقب انتهاء أزمة كورونا في مصر

الخميس 07/مايو/2020 - 08:03 ص
تركي ال الشيخ والخطيب
تركي ال الشيخ والخطيب
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محمد رشاد
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :



كشفت تقارير صحفية إماراتية، النقاب عن إصابة محمد جمال، لاعب فريق "حتا"، المُعار إلى صفوف نادي الإمارات، الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى، بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


دخل أحد أندية القارة الأفريقية في منافسة شرسة مع  النادي الأهلي على ضم اللاعب الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مازيمبي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.


كشف تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن أول قراراته عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.


قال الكاتب الصحفي حسن المستكاوي، إنه يتمنى وجود وجوه جديدة تدير الكرة المصرية، موضحا أنه من الضروري أن يدير الكرة من يعلم ظاهرها وباطنها، ويكون عالما فيها وليس شرطا أن يكون لاعب كرة.


كشف أسامة خليل نجم الفريق الأول لكرة القدم الإسماعيلي الأسبق، عن كواليس حواره مع الأسطورة البرازيلية بيليه، وقتما كان محترفًا في الولايات المتحدة الأمريكية.
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