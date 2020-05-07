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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الهند إلى 1783

الخميس 07/مايو/2020 - 07:56 ص
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الهندية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 1783، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 52952.

وتوجهت الثلاثاء الماضي سفينتان حربيتان هنديتان إلى كل من جزر المالديف، واثنتان أخريين إلى الإمارات لإجلاء الرعايا الهنود بعد أن توقفت الرحلات الجوية والبحرية منذ انتشار فيروس كورونا المستجد.
 


وقال مصدر هندي رسمي إن حوالي من 700 إلى 1000 شخص سيعودون غدا الجمعة 8 مايو، وهذا العدد يمثل ما يقرب من ربع أولئك الذين يحتاجون إلى العودة من جزر المالديف.

واتجهت السفن البرمائية INS Jalashwa و INS Magar إلى جزر المالديف، وأبحرت السفينتان INS Shardul و INS Airavat إلى الإمارات العربية المتحدة، وقال مصدر في وزارة الدفاع الهندية إن السفينة "إنز جالاشوا" من المقرر أن تصل إلى جزر المالديف في 8 مايو، ومن المقرر أن تصل "إنز ماجار" في 10 مايو.

وتعد السفينة الحربية INS Jalashwa أكبر منصة برمائية في البحرية الهندية وغالبا ما تستقر في مقر القيادة البحرية الشرقية في فيساكاباتنام. ويمكن أن تستوعب عادة 1000 شخص، ولكن بعد حساب متطلبات المسافات الاجتماعية، يمكن أن تستوعب حوالي 800 شخص.
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