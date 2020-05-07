الجيش الليبي يطلق طيور أبابيل ضد قوات أردوغان والميليشيات الإرهابية

أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اليوم "الخميس"، عن انطلاق عملية عسكرية بدأها سلاح الجو بقصف معسكر بومعاذ بمدينة غريان في عملية رفعت اسم "طيور أبابيل".





وأفاد بيان لقيادة الجيش الليبي، نقلا عن الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري بـ"أن استهدفات الليلة الماضية هي جزء من أخبارنا السارة لـ أردوغان".





وكان المتحدث باسم الجيش الليبي أعلم أمس عن عملية طيور أبابيل، والتي شنها سلاح الجو في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ لتحرير آخر ما تبقى من الأراضي الليبية من العدوان التركي والميليشيات الإجرامية والإرهابية الموالية له.





وذكرت بوابة أفريقيا الإخبارية بوقوع قصف مدفعي متبادل بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق في منطقة صلاح الدين ومنطقة الزياينة بمحور القره بوللي جنوب العاصمة طرابلس.





وأكد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أمس "الأربعاء" أن طرابلس "سترجع إلى حضن الوطن قريبا جدا"، ووعد الليبيين بـ "مفاجآت سارة".



