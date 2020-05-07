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أخبار العالم

أوكرانيا تسجل 507 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 09:28 ص
صدى البلد
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أ ش أ
سجلت أوكرانيا 507 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الــ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 13 ألفا و691 شخصا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الأوكرانية (يوكرينفورم) عن وزير الصحة مكسيم ستيبانوف - في مؤتمر صحفي اليوم الخميس - قوله "إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أوكرانيا خلال الــ 24 ساعة الماضية ارتفع بمقدار 507 أشخاص ليصل إلى 13691 شخصا".

وأضاف ستيبانوف "خلال الــ24 ساعة الأخيرة، أصيب 507 أشخاص من بينهم 28 طفلا و 109 من العاملين في المجال الطبي. كما سجلت السلطات وفاة 13 شخصا".

وتابع "إنه تم نقل 313 شخصا إلى المستشفى"، موضحا أنه خلال فترة تفشي الوباء أصيب 13 ألفا و691 شخصا من بينهم 933 طفلا و2660 من العاملين في المجال الصحي وتعافي 2396 شخصا وتوفى 340 آخرون.

وكان مجلس الوزراء الأوكراني قد قرر تمديد فترة الالتزام بنظام الحجر الصحي الساري في البلاد حتى 11 مايو إلى 22 مايو الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا.
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