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أخبار البلد

مصدر: تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء بسبب أزمة كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 09:43 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة انتهت من إعداد خطة إعادة هيكلة الدعم عن الكهرباء وأسعار الشرائح الجديدة التى يتم تطبيقها فى يوليو من كل عام، لحين رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء في يوليو 2021.

وأضاف المصدر أن قرار تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء وفقا للجدول الزمنى لخطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء هذا العام مختلف، نظرا للظروف التى تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا والتداعيات الاقتصادية للفيروس، وكذلك التسهيلات التي تقدمها الدولة للتخفيف عن المواطنين خاصة العمالة غير المنتظمة وغيرها.

وتابع المصدر، أن ذلك يصعب الأمر على وزارة الكهرباء فى اتخاذ قرار الإعلان عن الزيادة الجديدة ومدى تأثيره على القطاع المنزلى الذى يمثل النسبة الأكبر من مستهلكي الكهرباء خاصة وأن القطاع الصناعي مستثنى من الزيادة لمدة 5 سنوات وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وردا على ذلك رفض وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر الحديث فى الأمر قائلا: لا داعى للكلام فى هذا الأمر الآن منعا للبلبلة.

وتابع الوزير قائلا: أنا لا أخفى شيئا وفى كل عام أعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الهيكلة الجديدة لشرائح الكهرباء.
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