رسائل فُهمت بالخطأ.. ما هي الأهداف الحقيقية التي أراد أن يبثها إعلان مدينتي.. فيديو

لم تكن الحالة الجدلية ورد الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، تجاه إعلان مدينتي، مبنيا في الأساس على معلومات مدققة عن المشروع السكني الأكبر في مصر، بل إن الجهل ببعض المعلومات والتفاصيل دفع البعض لشن هجوم غير مبرر على التجمع السكني الأكثر تنظيما وترفيقا في مصر.

كانت الحملة الشرسة التي شنها البعض، حلقة جديدة في مسلسل تشويه الصورة باستخدام مفردات عنصرية ونشر تفاصيل لا تمت للواقع بـ صلة، فضلا عن تحليل محتوى الإعلان الذي يُبث على الفضائيات بطرق ملتوية لخدمة تلك الأغراض وإيجاد تبريرات – وإن كانت غير منطقية للهجوم.





وفي المقابل، فإن مجموعة طلعت مصطفى القابضة ، لم تتنازل عن موقفها ولم تتراجع إلى الوراء خطوة واحدة بسحب الإعلان انطلاقا من إيمانها بمحتواه وتمسكها بكل مفرداته التي نم نأويلها بالخطأ إلى العكس تماما.





أرادت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بث رسائل معينة من خلال الإعلان أهمها قدرة القطاع العقاري الخاص في مصر على التوسع جغرافيا بمحازاة العاصمة وخلق نمط جديد وآمن صحيا بديلا عن صخب الاكتظاظ السكاني والزحام، وهي رؤية بدأتها الدولة المصرية منذ سنوات منذ أطلقت شارة البدء في بناء المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة في كل المحافظات.



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كما حرص الإعلان التليفزيوني على استعراض المساحة الممكنة من جغرافيا المدينة التي احتلت النسبة الأكبر منها المناظر الخضراء، والمساحات الفارغة بيم التجمعات السكنية وكذلك بحيرات المياة، كنوع من الدعاية المستساغة لمجتمع سكاني يحافظ على الشكل العام والراحة النفسية ويحتفظ بتعظيم الطبيعة الخلابة ودورها في بث الراحة في النفوس، وهو ما تفتقد إليه الكثير من المجتمعات العمرانية في مصر، ولا يجد من يملك حُكما منصفا مدخلا للهجوم على الإعلان من تلك الزاوية.





أما عن الخدمات والمرافق، فتعتبر مدينتي من أكثر المجتمعات السكانية انتظاما في الخدمات بسبب اعتمادها في الأساس على سياسة التدوير التي لجأت إليها الدول المتقدمة في العالم كجزء من توفير الطاقة، وهو ما بدأ جليا في كلام سكان مدينتي عن محطات معالجة مياة الصرف الصحي وإعادة استخدامها في ري الحدائق والمساحات الخضراء.





لكن ما فُهم عن طريق الخطأ أن مدينتي، عبارة عن كومباوند للأثرياء فقط، وهو عار تماما عن الصحة وفق ما أعلنت مجموعة طلعت مصطفى ، حيث إن المشروع أكبر من اجتزائه في فكرة كومباوند، وإنما مدينة سكنية متكاملة تضم جميع فئات الشعب ممن اراد أن يصبح جزءا من ساكنيها، حيث يقطنها طبقات متنوعة وموظفون في مؤسسات حكومية يتنقلون يوميا منها وإليها عبر الباصات الخاصة بالمدينة إلى مقر أعمالهم.





أما عن فكرة "المجتمع الواحد أو التشابه بين السكان" إنما كان مرادا به من خلال الإعلان، هو الالتزام بالنظام العام والحفاظ على الشكل المبهج للمدينة من جانب الجميع والحفاظ على الخصوصية لكل فرد، حتى تبدو مدينتي في مجملها مجتمع سكاني واحد يعلي من النظام العام ويحترم القانون الملزم بالشكل الجمالي والمستوى السلوكي والاخلاقي الواجب تعميمه بحكم المنطق والعادة.





وتعتبر مجموعة هشام طلعت مصطفى من أهم الكيانات المصرية التى لها دور واسع فى المسئولية المجتمعية، ومدينتى من المشروعات المهمة التى لها دور فى أن تكون إحدى حلقات التطوير والتأثير الإيجابى بكل المنطقة التى توجد بها وبالقاهرة الجديدة بشكل عام.



