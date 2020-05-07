الموراد البشرية بالسعودية: لجنة وزارية تجتمع أسبوعيا لدراسة إعادة فتح الأنشطة

أعلن ماهر القاسم وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، أن اللجنة الوزارية التي تدرس إعادة فتح الأنشطة تجتمع بشكل دوري أسبوعيًا لدراسة الأوضاع التي ستعود بالتدريج.





وقال في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للوزارة بموقع "تويتر"، إن الوزارة تعتمد باستمرار التقييم والمتابعة لمبادراتها لتحسينها وتطويرها.





وسجلت المملكة العربية السعودية أمس ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إذ بلغ معدل الإصابات 1687 حالة.





وبهذا الرقم وصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 31938 شخصا، 27% من السعوديين و73% من غير السعوديين، حسب تصريحات محمد العبد العالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية.



